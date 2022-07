Lehrabschluss Die Zentralschweiz hat 52 neue Carrosserie-Fachleute – darunter ist auch ein Urner Ob Carrosserielackiererin oder Fahrzeugschlosser: Kürzlich haben die Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen des Zentralschweizer Carrosseriegewerbes ihre Diplome entgegengenommen. So auch Luca Gerig aus Attinghausen.

Luca Gerig, Carrosserielackierer EFZ aus Attinghausen, schloss die Lehre bei der Carrosserie & Autospritzwerk Geser GmbH in Altdorf erfolgreich ab. Bild: apimedia/PD

Im Pfarreiheim Ebikon haben am vergangenen Donnerstag 52 frisch diplomierte Carrosserie-Fachleute ihren Lehrabschluss feiern können. Bevor die Zeugnisse übergeben wurden, habe Roland Siegwart, Professor an der ETH Zürich, ein eindrückliches Referat zu selbstfahrenden Fahrzeugen und autonomen Drohnen gehalten, heisst es in einer Medienmitteilung des Zentralschweizer Carrosserieverbands.

52 Frauen und Männer haben anschliessend ihr Diplom entgegengenommen, darunter auch Luca Gerig aus Attinghausen. Er hat seine Ausbildung beim Carrosserie & Autospritzwerk Geser GmbH in Altdorf absolviert. Für die Glanznote von 5,4 sorgten Carrosserielackiererin Nathalie Sigrist aus Luzern, Carrosseriespengler Timo Stalder aus Doppleschwand und Fahrzeugschlosser Michael Kipfer aus Hellbühl. Für ihre herausragenden Leistungen erhielten sie neben einer speziellen Widmung ein Goldvreneli.

«Wir brauchen euch»

Nach dem erreichten Etappenziel gelte es, den Blick nach vorne zu richten und das nächste Ziel anzuvisieren – am besten in der Carrosseriebranche. «Wir brauchen euch», wird Thomas Jauch, Präsident von Carrosserie Suisse Zentralschweiz, in der Mitteilung zitiert.

Chefexperte Jürg Zurkirchen fordert die frischgebackenen Fachleute auf, in ihrem Umfeld Werbung zu machen für die attraktiven Lehrberufe. «Mit einem EFZ in der Tasche stehen einem viele Türen offen», so Zurkirchen. «Und man wird in den kommenden Jahren sicher keine Probleme haben, einen Job zu finden.» Egal, ob die Fahrzeuge künftig mit Strom oder Wasserstoff angetrieben würden. Beschädigte Fahrzeuge werde es immer geben. (zgc)