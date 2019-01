Ski Alpin: Definitives Saison-Aus für Leoni Zopp Nach Eliane Christen wird nun auch Leoni Zopp bis Ende Saison keine Rennen mehr bestreiten. Anschliessend liegt ihr Fokus auf dem Wiederaufbau.

Leoni Zopp muss pausieren. (Bild: PD)

Pech für die Urner Nachwuchsfahrerinnen von Swiss Ski: Am 28. November 2018 sind die beiden Urner C-Kader-Fahrerinnen Eliane Christen und Leoni Zopp bei einem FIS Riesenslalom in Arosa gestürzt. Eliane Christen zog sich dabei einem Schien- und Wadenbeinbruch zu und, wie schon länger bekannt ist, wird die Hospenthalerin Christen die ganze Saison verpassen. Die um zwei Jahre jüngere Leoni Zopp zog sich in Arosa eine Hirnerschütterung zu und legte eine Pause ein.

Nun ergeben sich auch für Zopp schwerwiegendere Konsequenzen aus dem Sturz vom 28. November 2018, als ursprünglich vermutet. Mit dem Teamarzt und den Trainern von Swiss Ski wurde entschieden, ebenfalls keine Rennen in dieser Saison mehr zu bestreiten. Eine vollständige Heilung hat nun oberste Priorität.

Zopp will nächste Saison wieder mit vollem Elan in Angriff nehmen

Anschliessend liegt der Fokus für die Andermatterin bei einem soliden Wiederaufbau, um die kommende Saison 2019/2020 mit vollem Elan in Angriff zu nehmen. «Natürlich schmerzt dieser Entscheid Leoni Zopp unheimlich», heisst es in einer Mitteilung des Urner Skiverbands (USV). Mit 17 Jahren gehört Leoni Zopp als amtierende U18- Abfahrts-Schweizer-Meisterin zu den jüngsten und somit hoffnungsvollsten Nachwuchs-Skirennfahrerinnen der Schweiz.

Leoni Zopps Motivation sei nach wie vor vorhanden, ihr ganzes Können auch mit etwas Verspätung auf der Piste zeigen zu können, wie es in der Mitteilung des USV heisst. Ihr Potenzial sei bei den Trainern und bei Swiss Ski weiterhin unbestritten. «Dies ist ein weiteres wichtiges Signal für die junge Nachwuchssportlerin vom SC Gotthard Andermatt, denn sie weiss genau wohin sie will und zu was sie fähig ist.» Die ganze Urner Skifamilie wünscht den beiden hoffnungsvollen Nachwuchsfahrerinnen viel Geduld und rasche Genesung. Sie freut sich, die beiden Urschnerinnen in der kommenden Saison wiederum auf den Rennpisten zu begrüssen. (pd/MZ)