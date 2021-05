Leserbrief Gute Gründe fürs Wassertrinken «Das Rezept heisst Hahnenburger», Urner Zeitung vom 11. Mai

Am vergangenen Dienstag erschien in der Urner Presse ein ganzseitiger Artikel übers Wasser respektive wie gesund es sei, «Hahnenburger» zu trinken. Absender, man staune: Gesundheitsförderung Uri. Am Schluss Empfehlungen für eine ganze Generation, wie gesund es sei und wann wie viel Hahnenwasser getrunken werden soll. Dies ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo das Wasser, auch Wasser aus dem Hahnen, arg unter Beschuss steht und wir sogar deswegen demnächst an die Urne gerufen werden. Ob der Zeitpunkt für dieses Plädoyer für unser hervorragendes Trinkwasser gewollt oder ungewollt von diesem Absender gewählt wurde, kann ich nicht beurteilen. Was ich aber sagen kann, es stimmt. «Hahnenburger» ist gesund, sehr gesund sogar nach wie vor, auch wenn ich gelegentlich einem Bier – auch darin hat es bekanntlich Wasser – nicht absagen kann. Daher zur Trinkwasser-Initiative ein klares Nein.