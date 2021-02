Leserbrief Lasst euch von der Pseudokälte nicht täuschen – bleibt kritisch! Zu den aktuell tiefen Temperaturen und gewissen Parallelen zur Corona-Diskussion.

Es gibt immer noch einige Leute, die glauben, dass es zurzeit draussen sehr kalt sei. Das ist aber gar nicht so, das wird uns nur von schlecht informierten Wissenschaftlern und korrupten Politikern eingeredet. Gut unterrichtete Kreise wissen und können belegen, dass zu diesem Zweck sämtliche Thermometer in der Schweiz manipuliert worden sind. Dem Vernehmen nach soll hinter dieser infamen Aktion ein gewisser Herr Celsius stecken. Lasst Euch nicht täuschen, bleibt kritisch. Geniesst das warme Wetter.

Die Eltern von kleinen Kindern seien ganz besonders gewarnt: Ziehen Sie Ihren Kindern auf keinen Fall warme Jacken an. Und schon gar nicht sollten unsere kleinen Lieblinge Mützen und Handschuhe tragen müssen. Es ist erwiesen, dass besonders Kinder im Schulalter dabei psychischen Schaden nehmen könnten. Uns sind Länder bekannt, in denen deshalb ganz bewusst keine Mützen und Handschuhe getragen werden. Wie wir, die einzig gut Unterrichteten, wissen, wurde die eigenartige Empfehlung, Handschuhe und Mützen zu tragen, aus purer Profitgier von der Wollverarbeitungsindustrie und einigen Wollschafhaltern in die Welt gesetzt. Also auch dazu: Glauben Sie nicht alles, bleiben Sie kritisch!

Roland Humair, Altdorf