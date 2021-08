Leserbrief Wir können bei einem Stimmrechtsalter 16 sehr viel gewinnen Zur Abstimmung am 26. September zur Einführung des Stimmrechtsalters 16 im Kanton Uri.

Können wir bei einem Ja zum Stimmrechtsalter 16 etwas verlieren? Nein!

Können wir etwas gewinnen? Ja, sehr viel! Unsere Gesellschaft braucht Nachwuchs in allen Bereichen. Sei es in Vereinen, in einem KMU oder eben in der Politik. Dies geschieht nicht von heute auf morgen, sondern braucht Zeit. Schrittweise wird Verantwortung übergeben und somit das Selbstvertrauen und das Interesse an der Sache gestärkt. So soll es auch bei der direkten Demokratie sein. Über die Fähigkeit, ob Jugendliche ab 16 Jahren genügend reif sind, abzustimmen, dazu müssen wir nicht diskutieren. Die Entscheidungsmündigkeit von 16-Jährigen ist zum Beispiel in der Studie von Wagner seit 2012 belegt. Zudem ist es nur eine logische Folgerung, dass direkt nach der politischen Bildung in der Oberstufe das Stimmrecht mit 16 Jahren erfolgt. Bei einem Unterbruch von zwei Jahren geht viel Motivation verloren.

Daher sage ich am 26. September klar Ja zur Einführung des Stimmrechtsalters 16 im Kanton Uri.

Jolanda Joos-Widmer, SP-Landrätin, Bürglen