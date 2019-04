Leuenberger nimmt an Bankett in Altdorf teil Die Gruppierung Roter Stern Uri führt erstmals ein «Banquet républicain» in Uri durch. Essen, Trinken und Debattieren zählen zur Veranstaltung, an der auch alt Bundesrat Moritz Leuenberger mit dabei ist.

Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger ist im Juni Gast im Theater Uri. (Bild: PD)

(pd/zf) Das «Banquet républicain» ist eine sehr alte Veranstaltungsform, die Diskutieren, Essen und Trinken über Partei- und andere Grenzen hinweg verbindet. In Uri ist diese jedoch nicht bekannt. Das könnte sich nun ändern. Am 7. Juni lädt die Gruppierung Roter Stern Uri zum ersten Banquet républicain ein – und zwar explizit Personen aus jeglichen politischen Lagern.

Das Banquet républicain ist ein Format aus den Zeiten der Französischen Revolution. Es geht auf die «Fête de la Fédération» vom 14. Juli 1790 zurück. Banquets républicains waren in den Anfangszeiten häufig Open-Air-Anlässe. Es wurden Reden auf die republikanischen Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sowie zur politischen Aktualität gehalten.

Die Tradition des Banquet républicain lebte im 19. und im 20. Jahrhundert immer wieder auf und wird im 21. Jahrhundert fortgeführt. So nun auch im Kanton Uri. Am Freitag, 7. Juni 2019, findet um 18 Uhr das erste republikanische Bankett im Foyer des Theater Uri in Altdorf statt.

Leuenberger spricht über Herausforderungen

Angeregte Diskussionen über Partei- und andere Grenzen hinweg stehen im Zentrum. Hauptredner ist alt Bundesrat Moritz Leuenberger. Sein Impulsreferat dreht sich um die Herausforderungen von Tourismus und Mobilität, im Guten wie im Schlechten. Moritz Leuenbergers Thesen stehen anschliessend an den Tischen zur Diskussion.

Die Gespräche werden von «Tischmeistern» aus Politik, Kultur, Bildung und Tourismus geleitet. Organisiert wird das Banquet républicain von einer Gruppe von Urner SP-Mitgliedern namens «Roter Stern Uri».

Das Bankett sei aber kein Parteianlass, betonen die Veranstalter in einer Medienmitteilung. «Es richtet sich an alle Interessierten, egal welcher Couleur.» Stösst der Anlass auf Interesse, sei geplant, solche Veranstaltungen künftig regelmässig durchzuführen. (pd/zf)