Linda Indergand ist bereits in Form Die Silener Bikerin Linda Indergand siegte beim Prolog des Cyprus Sunshine Cups 2019. Auch auf den drei Langdistanz-Etappen schlug sie sich ausgezeichnet und belegte im Schlussklassement den 5. Gesamtrang.

Die Urner Bikerin Linda Indergand zeigte sich bereits beim ersten Ernstkampf des Jahres in guter Form. (Bild: PD)

(jm) Am vier Etappen umfassenden Cyprus Sunshine Cup 2019 mussten die Bikerinnen auch starken Regen und gar Hagelschauer über sich ergehen lassen. Bereits der Prolog stellte die Fahrerinnen vor allem im technischen Bereich vor etliche Probleme. Dies kam der überragenden Technikerin Linda Indergand aus Silenen entgegen, und der Sieg war für ihr neues Team Superior XC ein erstes Highlight.

Weltmeisterin eine Klasse für sich

Nun folgten die Etappen über die Langdistanzen, bei denen Marathonweltmeisterin Annika Langvad (DEN) gross auftrumpfte. Ihr gelang das Kunststück, alle drei verbleibenden Etappen mit zum Teil bis zu 60 Kilometern Distanz und 2000 Höhenmetern für sich zu entscheiden. Damit holte sich die Dänin auch in überlegener Manier den Gesamtsieg, und zwar vor ihrer Teamkollegin Anna van der Breggen und der Schweizerin Sina Frei.

Immer in den ersten sieben Positionen

Linda Indergand musste das Leadertrikot zwar nach der zweiten Etappe an Langvad abgeben, erreichte aber in den drei Etappen über die Langdistanzen jeweils Ränge in den ersten sieben Positionen. Am Schluss resultierte der sehr gute 5. Gesamtrang. «Für mich war von Anfang an klar, dass ich mein Heil im Prolog suchen musste, denn über solche Langdistanzen habe ich gegen die Marathonspezialistinnen keine Chance», resümierte Indergand am Schluss des ersten Ernstkampfes der Saison. «Umso mehr freute es mich, dass ich in der Startetappe den Vorjahressieg wiederholen und damit meinem neuen Team zum ersten Erfolgserlebnis verhelfen konnte.