Linke Wahlallianz hat sich zum Gedankenaustausch getroffen Die Kandidaten für die Landratswahlen haben am Samstag, 14. Dezember, viele Informationen erhalten. 25 Frauen und Männer treten zu den Wahlen am 8. März an.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Wahlallianz von SP, Grüne, Juso und des Gewerkschaftsbunds für die Land- und Regierungsratswahlen 2020. Bild: PD

(pz) SP, Grüne, Juso und Gewerkschaftsbund haben sich zu einer Wahlallianz vereint und treten gemeinsam in allen Proporz- und einigen Majorzgemeinden zu den Urner Landratswahlen 2020 an. Unter der erfahrenen Leitung von Fraktionschef Adriano Prandi und Landrätin Nora Sommer trafen sich die Kandidierenden in Altdorf zu einem spannenden und aufschlussreichen Informations- und Gedankenaustausch. Dies geht aus einer Mitteilung hervor.

Momentan verfügt die Fraktion von SP und Grüne im Urner Landrat über neun Sitze. Erklärtes Ziel für die Wahlen am 8. März 2020 ist es, die Sitzzahl zu erhöhen oder mindestens zu halten, wie Kampagnenleiter Viktor Nager bereits an der Medienkonferenz vor zwei Wochen erklärte. «Wir wollen uns für ein soziales, familien- und umweltfreundliches Uri einsetzen, von dem alle Bewohner profitieren können», sagte Nager.

25 Kandidaten wollen gewählt werden

Für die Landratswahlen hat sich deshalb eine Allianz gebildet, der die SP, die Grünen, die Juso und der Gewerkschaftsbund angehören. 25 Frauen und Männer treten für diese Allianz in Proporz- und Majorzgemeinden zu den Wahlen im kommenden März an. Dazu gehören einige bisherige Landrätinnen und Landräte, aber auch eine grosse Anzahl von Neulingen.

Am Anlass nahm auch Regierungsrat Dimitri Moretti teil, der als einziger sozialdemokratischer Regierungsrat der Zentralschweiz am 8. März 2020 seinen Platz in der Urner Exekutive verteidigen wird.

Topmotiviert in den Wahlkampf

Um den Neuen den Betrieb des Landrats zu erklären und offene Fragen zu beantworten, trafen sich die Kandidaten am Samstag, 14. Dezember, in Altdorf zu einer Informationsveranstaltung. Die Kandidaten erhielten von den beiden Landratsmitgliedern Nora Sommer und Fraktionschef Adriano Prandi aus erster Hand nützliche Informationen, was im Falle einer Wahl auf die betreffenden Personen zukommt und wie der Rats- und Fraktionsbetrieb organisiert ist. «Nach diesem Anlass steigt die Allianz topmotiviert und voller Tatendrang in den Wahlkampf um die zu vergebenden 64 Landratssitze», heisst in einer Mitteilung der Wahlallianz.