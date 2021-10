Luftgewehrschiessen Nachwuchs-Schützin Leonie Zurfluh holt sich in Glarus den Sieg Die Urner Luftgewehrschützinnen und -schützen zeigten am Glarner Sommercup gute Leistungen: Leonie Zurfluh gewinnt den Nachwuchs-Wettbewerb als erste Urnerin überhaupt.

Uri war am Sommercupfinal mit acht Schützinnen und Schützen vertreten. Bild: PD

Der Glarner Sommercup und der Final der Shooting Masters sind zwei Schweizer Spitzensport-Wettkämpfe im 10-Meter-Schiessen: Am 9. und 10. Oktober kämpften 28 Nachwuchs- und 56 Eliteschützen um die beiden Titel. Die Urner Schützinnen und Schützen waren dabei mit fünf Nachwuchs- und drei Eliteschützen mit den meisten Vereinsteilnehmern vertreten.

Bei so vielen Urner Teilnehmenden entschied die Loszuteilung, dass bereits in der ersten Runde Uri auf Uri trifft. Die Verlierer der ersten Runde konnten aber über die Hoffnungsrunde doch noch weiterkommen. Bei der Elite war Fabio Wyrsch gegen Flavio Indergand mit 197 zu 189 Punkten klarer Sieger und Silas Stadler gewann gegen Helena Epp mit 189 zu 186.

Bei der Elite war der Anlass für Fabio Wyrsch bereits in der zweiten Runde schon zu Ende. Mit 193 Punkten war er leider weit weg von einer Gewinnchance.

Knapper Sieg verhilft Leonie Zurfluh den Einzug in den Halbfinal

Bei den Nachwuchsschützen kam es im Achtelfinal nochmals zu zwei Urnerduellen: Nina Stadler gewann gegen ihren Bruder Silas mit 196 zu 188. Leonie Zurfluh trat gegen Sandra Arnold an und wusste genau; um zu gewinnen, braucht es ein super Resultat. Mit 196 zu 194 gewann sie und nahm somit Mitfavoritin Sandra Arnold die Chancen auf den Sieg.

Im Viertelfinal verlor Nina Stadler knapp mit 194 zu 195, Leonie Zurfluh hingegen gewann ebenso knapp mit 190 zu 189.

Premiere: Erstes Urner Sieg am Glarner Sommercup

Im Wissen, dass jetzt eine schöne Preissumme winkt, trat Leonie Zurfluh im Halbfinal gegen die starke Szybo Marta an. Aber auch da gewann sie mit 193 zu 191 und durfte somit im Final um Rang eins und zwei kämpfen.

Im Final «Zehn Schuss in Zehntelswertung» gewann Leonie Zurfluh dann den Sommercup-Final gegen Larissa Donatiell der LG Olten – eine Premiere: Noch nie zuvor hat ein Urner oder eine Urnerin den Glarner Sommercup für sich entschieden.

Drei Urnerinnen und Urner waren bei den Shooting Masters am Start

Nach den hochkarätigen Finals beim Glarner Sommercup gab es in Glarus auch am Sonntag Spektakel pur, denn beim Shooting-Masters-Final massen sich die besten Schützinnen und Schützen aus den SSV-Kadern in einem speziellen Format. Gemäss Ranking und Tableaux wurden Duelle geschossen. Das heisst, es zählten nur noch Treffer, beim Gewehr Werte ab 10,3 aufwärts und bei der Pistole Werte ab 10,0.

Geschossen wurden Serien von fünf Schuss in maximal zwei Minuten. Wer mehr Treffer verzeichnete, erhielt einen Gewinnpunkt, bei gleich vielen Treffern je einen Punkt. Wer zuerst drei Gewinnpunkte (ab dem Halbfinal waren es vier) totalisierte, war Sieger. Bei Punktgleichstand entschied ein Stechen mit Einzelschüssen in dreissig Sekunden.

Mit Sandra Arnold und Silas Stadler bei den Gewehr-Juniorinnen und -Junioren und Fabio Wyrsch bei der Gewehr-Elite waren da ebenfalls drei Urnerinnen und Urner qualifiziert. Wenn die besten Acht von der Schweiz am Start sind, gibt es keine schlechten Gegner.

Fabio Wyrsch zeigte sich gegen Jan Lochbihler sehr ausgeglichen und gewann knapp mit 3 zu 2 Punkten. Er trat dann in der zweiten Runde gegen die spätere Siegerin Chiara Leonie an und verlor mit 1 zu 3.

Sandra Arnold verpasst das Podest nur knapp

Auch Silas Stadler musste eine Niederlage verzeichnen: Er verlor knapp mit 2 zu 3 gegen Oliver Wettstein. Obwohl er als «Lucky Loser» noch einmal eine Chance erhielt, unterlag er dann Simon Maag.

Dieser wiederum verlor gegen Sandra Arnold, welche sich den Weg bis in den Halbfinal erkämpfte und dort dann gegen Jennifer Kocher und Marta Szabo verlor – so erreichte sie schliesslich den vierten Rang und verpasste damit knapp das Podest. (mah)