Luftseilbahn Intschi-Arnisee Von SRF-Sendung bis Feldschlösschen-Werbung: erfolgreiches Jahr für Arni-Seilbahn dank Medienpräsenz und Engagement 58'000 Gäste beförderte die Luftseilbahn Intschi-Arnisee im vergangenen Geschäftsjahr. Das ist ein neuer Rekord.

Ob Social Media, Fernsehsendung («Mini Schwiz, dini Schwiz»), Coop-, Migros-, Feldschlösschen- und Blick-Werbung, Klettermagazin («Der Bergsteiger») oder der Musikevent Alpenbrass Arni – das Naherholungsgebiet hoch über Intschi errang 2021 dank optimaler Medienpräsenz und gelungener Veranstaltungen eine Attraktivitätssteigerung. Das Engagement der Genossenschafter an den Arbeitstagen darf ebenfalls als Grundpfeiler des Erfolgs bezeichnet werden.

Ein Bijou und Naherholungsgebiet: das Hochplateau Arni. Bild: Lorenz Gamma

Diese erfreuliche Tatsache schlug sich sowohl in den gestiegenen Frequenzen der Luftseilbahn als auch im Jahresergebnis nieder. Verwaltungsratspräsident Walter Arnold hielt an der 67. Generalversammlung denn auch mit Stolz fest: «Unser Seilwartteam beförderte im vergangenen Geschäftsjahr 58'000 Personen (in 13'300 Fahrten) aufs Arni», so Arnold.

«Dies ist das beste Resultat aller Zeiten.»

Es zeige, dass die Bemühungen der letzten Jahre Früchte tragen. «Wir konnten das idyllische Naherholungsgebiet Arni bekannter machen, sei es für Erholungszwecke, Winterwanderungen, Schneeschuhtrails oder Skitouren.» Die gute Auslastung der Luftseilbahn widerspiegelte sich in der Jahresrechnung in einem Gewinn von rund 4800 Franken und einem Eigenkapitalstand von 289'600 Franken. Grossen Einsatz leisteten auch Miriam Lustenberger und Osi Ehrler. Das Wirtepaar des betriebseigenen Bergrestaurants Alpenblick konnte das Geschäftsjahr trotz wechselnder Coronamassnahmen mit positiven Zahlen abschliessen. Besondere Erwähnung im Bericht von Walter Arnold fand zudem die professionelle Zusammenarbeit mit Andermatt Uri Tourismus, Korporation Uri, Energie Uri und die Luftseilbahn Amsteg-Arni. Nach der Kündigung von Seilwartin Claudia Burri konnte die Stelle neu mit Irene Kempf, Gurtnellen, besetzt werden.

Erfreut über den neuen Fahrdienst durch «Mybuxi»

Die traktandierten Geschäfte gaben zu keinen nennenswerten Diskussionen Anlass. Wiedergewählt wurde die Revisionsstelle mit Lotti Zotz und Reini Walker, ein Kreditbegehren von 9500 Franken fand Einstimmigkeit und zwei neue Mitglieder wurden in der Genossenschaft willkommen geheissen. Sehr erfreut zeigte man sich über den neuen Fahrdienst zwischen Gurtnellen-Dorf und Gurtnellen-Wiler. Die Privatfirma Mybuxi stellt seit April auf Bestellung die Verbindung an den ÖV im Urner Reusstal sicher.

Geradezu als Glücksfall bezeichneten die Versammlungsteilnehmenden die Bürgeraktion 2022 der Korporation Uri. Die Aktion lädt alle Urner Korporationsbürgerinnen und -bürger vom 23. Mai bis zum 23. Juni kostenlos zu einer täglichen Retourfahrt mit den Luftseilbahnen Intschi-Arni oder Amsteg-Arni ein.

Aktionstag auf dem Arni

Auch Bruno Haselbeck (Seilwart Amsteg-Arni) half beim Aktionstag seiner «Konkurrenz» mit. Bild: Lorenz Gamma

Einen Tag nach der Generalversammlung traf sich eine stattliche Anzahl Genossenschafter am 7. Mai bei garstigem Wetter zum periodischen Frühlingsarbeitstag. Wichtigste Projekte bildeten: Bereitstellen der Grillplätze, Zersägen gefällter Tannen, Neukofferung Zugangsweg Bergrestaurant, Montieren verschiedener Sitzbänke im Gelände. Ein Mittagessen aus der Alpenblickküche sowie ein nachmittägliches Abschiedskaffee nach getaner Schwerarbeit gehörten traditionellerweise zum kollegialen Freiwilligeneinsatz.