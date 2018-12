Luftseilbahn Schattdorf-Haldi erhält Konzession für weitere 40 Jahre Nach achtwöchiger Umbauzeit konnte die Luftseilbahn Schattdorf-Haldi Ende August wieder in Betrieb genommen werden. Jetzt kann ein weiterer Meilenstein gefeiert werden: Die Konzession für die Luftseilbahn wurde erneuert.

Die Luftseilbahn Schattdorf-Haldi wurde umfassend saniert. (Bild: PD)

Die Verantwortlichen der Luftseilbahn Schattdorf-Haldi (LSH) blicken auf ein intensives Jahr zurück. Nach einer achtwöchigen Umbauphase konnte am 25. August die LSH wieder in Betrieb genommen und am 1. September feierlich eingeweiht werden. Jetzt wurde auch die Konzession für die Luftseilbahn für weitere 40 Jahre – bis 31. Dezember 2058 – erteilt.

Sicher, umweltverträglich, wettbewerbsfähig

Was ist der Unterschied zwischen einer Konzession und einer Betriebsbewilligung? Für den Betrieb einer Luftseilbahn brauche es beides, heisst es in einer Mitteilung der LSH. Der Unterschied sei für viele Leute ein Rätsel. Daher versuchen die Verantwortlichen in der Mitteilung Klarheit zu schaffen:

Das Bundesgesetz über Seilbahnen zur Personenbeförderung regelt den Bau und Betrieb von Seilbahnen. Mit diesem Gesetz soll erreicht werden, dass Seilbahnen für Menschen sicher sowie umweltverträglich, raumplanungskonform und wettbewerbsfähig gebaut und betrieben werden.

Eine Personenbeförderungskonzession ist erforderlich für den Linienverkehr und wird von den zuständigen Behörden erteilt. Für Bahnen mit einer Kapazität von mehr als 8 Personen ist dafür der Bund zuständig. Die Konzession erlaubt dem Konzessionsinhaber (Luftseilbahn-Genossenschaft Schattdorf-Haldi) den Betrieb einer öffentlichen Seilbahn auf den designierten Strecken für eine bestimmte Dauer. Die gegenwärtige Konzession der LSH wird am 31. Dezember 2018 ablaufen und wurde, wie bereits erwähnt, für 40 Jahre erneuert.

Die Betriebsbewilligung betrifft das eigentliche Transportmittel, das heisst in diesem Fall die Luftseilbahn. Die Betriebsbewilligung wird erteilt, wenn unter anderem die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

der Sicherheitsnachweis ist erbracht und die erforderlichen Sicherheitsgutachten liegen vor;

das Vorhaben entspricht den grundlegenden Anforderungen sowie den übrigen massgebenden Vorschriften;

die für die Betriebsaufnahme bedeutsamen Auflagen gemäss der Plangenehmigung und der Konzession sind erfüllt;

ein Versicherungsnachweis liegt vor;

die Betriebs- und Instandhaltungsorganisation, die Bergungsorganisation sowie das ausgebildete Personal sind vorhanden.

Betriebsbewilligungen konzessionierter Seilbahnen werden in der Regel unbefristet erteilt. Eine Betriebsbewilligung fällt jedoch dahin, wenn die Konzession erlischt. Der Inhaber der Betriebsbewilligung ist für die Sicherheit des Betriebs verantwortlich. Namentlich muss er die Seilbahn so in Stand halten, dass die Sicherheit jederzeit gewährleistet ist.

Die Verantwortlichen der LSH freuen sich, die Gäste für weitere vierzig Jahre mit der Luftseilbahn von Schattdorf aufs Haldi zu bringen. Die Sonnenterrasse Haldi eigne sich gut für eine gemütliche Wanderung oder Bergtour. (pd/MZ)