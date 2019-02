Luzerner und Urner Regierungen treffen sich Die beiden Kantonsregierungen tauschten sich in Uri aus. Besichtigt wurde auch das grösste Urner Unternehmen und das Tourismusresort Andermatt. Florian Arnold

Die beiden Regierungen von Uri und Luzern. (Bild: PD)

Am Donnerstag, 7. Februar, hat der Regierungsrat des Kantons Luzern die Urner Regierung besucht. Nach dem Empfang im Rathaus in Altdorf führte die gemeinsame Reise zur Dätwyler AG nach Schattdorf, wo die Regierungen von Dirk Lambrecht, Group CEO, durch die Fabrik geführt wurden, wie die Standeskanzlei in einer Mitteilung schreibt.

Nach dem Mittagessen im Clubhaus auf dem Golfplatz Andermatt erhielten die Gäste auf einem Dorfrundgang einen aktuellen Eindruck von der Entwicklung der Tourismusdestination Andermatt. Eine Fahrt mit der Gondelbahn führte auf den Aussichtsberg Nätschen. Am Abend genossen die beiden Regierungen das gesellige Beisammensein in einem urchigen Urschner Restaurant, das von staatsmännischen Ansprachen der beiden Regierungspräsidenten Robert Küng und Roger Nager abgerundet wurde. (pd/zf)