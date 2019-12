LZ Corner in Altdorf wird geschlossen Wegen Umstrukturierungen bei der «Urner Zeitung» ist der Ticketcorner an der Höfligasse in Altdorf zurzeit nicht geöffnet. Nach einem neuen Standort ab 2020 wird gesucht.

In eigener Sache - (zf) Die Redaktion der «Urner Zeitung» wird zurzeit umstrukturiert. Per 1. Januar 2020 wird die Hauptredaktion der «Urner Zeitung» sowie der «Nidwaldner Zeitung» und der «Obwaldner Zeitung» in Stans zentralisiert. Im Zuge dessen wird das Sekretariat an der Höfligasse 3 in Altdorf aufgelöst. Der LZ Corner und damit die Ticketverkaufsstelle diverser Anbieter sowie das Sekretariat der «Urner Zeitung» in Altdorf sind aufgrund der Umgestaltungsarbeiten bereits per sofort geschlossen. Alternative Ticketverkaufsstellen befinden sich in Altdorf beim Tourist Info im Theater Uri sowie bei der Post in Altdorf. Die Redaktion dankt für das Verständnis.

Suche nach einer Nachfolgelösung läuft

Ab Januar 2020 wird es voraussichtlich in Altdorf wieder eine Anlaufstelle mit einem LZ Corner geben. Entsprechende Verhandlungen mit einem möglichen Partner sind zurzeit noch am Laufen. Mit anderen Partnern sind die Verhandlungen bereits abgeschlossen: Per sofort können Todesanzeigen und Danksagungen, welche in der «Urner Zeitung» publiziert werden sollen, bei Gisler 1843 AG in Altdorf aufgegeben werden. Kontakt: Gisler 1843 AG, Gitschenstrasse 9, 6460 Altdorf, E-Mail: info@gisler1843.ch, oder per Telefon: 041 874 18 43.