Majorzverfechter Wollen Macht sichern Zur Abstimmung über das Wahlsystem des Urner Landrats vom 19. Mai 2019

Urnerinnen und Urner wählen also Köpfe. Alles klar! Allein, die wählen sie sowohl im Proporz-, wie auch im Majorzverfahren. Und sie wählen diese Köpfe nur, wenn sie mit den richtigen Attributen versehen sind. Und da gibt es ja bekanntlich eine riesige Auswahl. Von klug oder hell bis zu den gegenüberliegenden Wertepolen. Demokratisch korrekt ist aber so oder so nur die Verteilung der Köpfe nach dem Proporzverfahren. Den Majorzverfechtern geht es einzig darum, den Stärkeren die Macht zu sichern. Das ist einer ehrlichen und echten Demokratie unwürdig.

Für mich ist klar: Ich stimme Ja zum Proporzgesetz und lege ein klares Nein zur Verfassungsänderung über die Ausdehnung des Majorz in die Urne. Ich habe mich im Übrigen angesichts einer tendenziell zunehmenden Akzeptanz von rechtspopulistischen und demokratiefeindlichen Ansichten und der nach wie vor sehr beliebten Sparwut vieler Politiker – meist auf Kosten der schwächeren und benachteiligten Mitglieder unserer Gesellschaft – gefragt, ob es nicht viel gescheiter wäre, Herzen statt Köpfe zu wählen?

Aber vielleicht sind halt die Töne der Herzen einfach zu leise und haben es schwer, in der Politarena neben dem herrschenden Poltergeist gehört zu werden.

Viktor Nager-Epp, Schattdorf