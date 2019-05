Mann stürzt in Attinghausen von einem Gerüst Ein 26-Jähriger verletzte sich bei einem Arbeitsunfall. Er wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

(pd/zf) Am Donnerstagmorgen, 23. Mai, kurz vor 11.30 Uhr, ereignete sich in Attinghausen ein Arbeitsunfall. «Ein 26-jähriger Mann befand sich für Arbeiten auf einem Gerüst, als er nach eigenen Angaben ausrutschte und rund eineinhalb Meter zu Boden fiel», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Der Mann klagte danach über Schmerzen und wurde anschliessend mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen.