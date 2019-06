Männerchor Harmonie Altdorf mit «gut» bewertet Der Männerchor Harmonie Altdorf konnte beim Gesangsfest in Hitzkirch mit ihren beiden Liedern überzeugen. Sie wurden mit dem Prädikat «gut» ausgezeichnet.

Der Männerchor Harmonie Altdorf bei seinem Auftritt. (Bild: PD, Hitzkirch, 15. Juni 2019)

(pd/pz) Am Samstag, 15. Juni, morgens um 8 Uhr besammelten sich die Mitglieder vom Männerchor Harmonie Altdorf und einigen Begleiterinnen in Altdorf zur Fahrt nach Hitzkirch. Eine fröhliche Stimmung und an sich gutes Sängerwetter begleiteten die Teilnehmer. Ein herzlicher Empfang mit Apéro stimmte die Gemüter heiter. Der Männerchor, der dieses Jahr das 125-Jahr-Jubiläum feiert, war einer von rund 100 teilnehmenden Chören mit rund 3000 Sängern, konnte schon bald das Lokal zum Einsingen beziehen. Der Chor marschierte um 11 Uhr in das Pfarreiheim in Hitzkirch ein, um unter der Leitung des Dirigenten Felix Arnold ihre beiden Lieder «Es war einmal ein Jäger» und «Freude am Leben» einem ausgewählten Publikum und zwei Experten vorzutragen.

Auftritt aller Fahnenträger als weiterer Höhepunkt

Der gespendete Applaus zeigte, dass diese beiden Lieder die Zuhörer erfreuten. Mit dem grossen Bankett um 12 Uhr im Festzelt, der anschliessenden Prädikatsübergabe und mit dem Auftritt aller Fahnenträger, der an diesem Tag teilnehmenden Chören, war ein weiterer Höhepunkt erreicht.

Am frühen Nachmittag blieb noch Zeit im Festdorf Hitzkirch sich der Geselligkeit hinzugeben. Gegen 16 Uhr fuhr der Männerchor wieder zurück ins Urnerland, wo man sich im Schützenhaus zur Gemütlichkeit und zur Prädikatseröffnung traf. Danach lag es am Präsidenten Roby Arnold das gut gehütete Geheimnis des Prädikats bekannt zu geben. Er konnte die Mitteilung bekannt geben, dass der Männerchor Altdorf ein «gut» in der Bewertung der Experten erhielt.

Einige Mitglieder hofften auf besseres Resultat

Der Chor freute sich über die Auszeichnung, auch wenn einige Mitglieder mit einem «Sehr gut» rechneten. Aber ein noch höheres Prädikat zu erreichen, ist nicht immer leicht und oft auch von der Tagesform abhängig. Der Männerchor Harmonie Altdorf durfte auf einen ereignisreichen Tag zurückblicken. (pd/pz)