Marcel Achermann wird neuer

Urner Kantonsingenieur Die Urner Regierung hat Marcel Achermann zum neuen Kantonsingenieur und Vorsteher des Amts für Tiefbau gewählt. Er führte zuletzt bei der Müller Steinag Gruppe die Müller Steinag Element AG mit 200 Mitarbeitern.

Marcel Achermann aus Emmenbrücke ist der zukünftige Urner Kantonsingenieur und Vorsteher des Amts für Tiefbau. (Bild: PD)

Der 54-jährige Marcel Achermann aus Emmenbrücke löst am 1. Juni Stefan Flury, der in den Ruhestand tritt, als Vorsteher des Amts für Tiefbau und als Kantonsingenieur ab. Achermann ist diplomierter Bauingenieur ETH und hat einen Abschluss als Master of Science in Erdbeben-Ingenieurwissenschaften und Baudynamik der University of California in San Diego erworben.

Jahrelang im In- und Ausland tätig

Der neue Urner Kantonsingenieur war seit 1994 in in- und ausländischen Firmen tätig. In China leitete er als General Manager das Geschäft der Firma Obermeyer Planen+Beraten. In Abu Dhabi war er als General Manager der Firma Schachtbau Nordhausen verantwortlich für das Brücken- und Hochbaugeschäft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In der Schweiz arbeitete Marcel Achermann als Geschäftsführer der Wyss Bauingenieur AG. Er war als Leiter Bau bei der Anliker AG gesamtverantwortlich für die Bauunternehmung mit Hoch-, Tief- und Erweiterungsbau und führte zuletzt bei der Müller Steinag Gruppe die Müller Steinag Element AG mit 200 Mitarbeitenden. Marcel Achermann hatte auch diverse Verwaltungsratsmandate inne.

Für Kantonsstrassen und Gewässer zuständig

Als Vorsteher des Amts für Tiefbau und Kantonsingenieur ist Marcel Achermann für Bau, Betrieb und Unterhalt der rund 153 Kilometer Kantonsstrassen und für alle öffentlichen Gewässer im Kanton Uri verantwortlich. Es ist zuständig für die Sicherheit, die Projektierung, den Bau und die Infrastruktur der Strassen und Pässe. Zum Verantwortungsbereich gehören auch die Prävention/Notfallplanung, der Hochwasserschutz sowie die Wasserbaupolizei der öffentlichen oberirdischen Gewässer.

Der in den Ruhestand tretende Stefan Flury führte das Amt für Tiefbau des Kantons Uri seit Juli 2010. Der Regierungsrat dankt ihm in einer Medienmitteilung vom Mittwoch für seinen effizienten und zielgerichteten Einsatz. Seinem Nachfolger wünscht er viel Befriedigung mit seiner neuen und anspruchsvollen Aufgabe. (bar)