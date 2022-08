Maria Himmelfahrt Die Wallfahrtstradition in Seelisberg reicht bis ins 16. Jahrhundert Am Montag, 15. August, feiert Seelisberg den Wallfahrtstag der Kapelle Maria Sonnenberg. Zeit für einen Blick zurück in die bewegte Geschichte der Wallfahrtskirche.

Die heutige Kapelle wurde 1667 erbaut. An der Westseite (links im Bild) ist das Vorzeichen an die Fassade angebaut. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 16. Juli 2022)

Bereits seit der Mitte des 16. Jahrhunderts kommen Gläubige nach Seelisberg, um das holzgeschnitzte Marienbild auf Sonnenberg zu verehren. Dank dieser Gebetserhörungen bauten die Seelisberger Kirchgenossen eine erste Kapelle, welche der Weihbischof von Konstanz am 7. Juli 1589 einweihte.

Bald war diese Kapelle zu klein, sodass ein Ersatzbau nötig wurde. Die neue Kapelle wurde doppelt so gross und am 15. September 1667 eingeweiht. Der damalige Seelisberger Pfarrer Johan Huwyler bezeugte, dass «die von Grund auf neu errichtete Kapelle der erhabenen Himmelskönigin auf Sonnenberg in feierlichem Ritus vom Bischof von Konstanz konsekriert» (liturgisch eingeweiht, die Red.) worden sei. «Der erste Sonntag nach dem Feste Maria Himmelfahrt soll als Jahrtag der Kapellweihe begangen werden.»

Ländlerkapelle umrahmt die Feierlichkeiten

Am Sonntag, 21. August ist es wieder so weit und das Kirchweihfest wird mit einer Eucharistiefeier bei der Kapelle zelebriert. Vorher findet am Montag, 15. August zum Fest von Maria Himmelfahrt um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier sowie um 14 Uhr die Marienfeier mit Vesper und Festpredigt statt. Alle Feierlichkeiten werden musikalisch von der Ländlerkapelle Echo vom Gadädach umrahmt.

Zurück zur Geschichte. Ein besonderes Merkmal der Sonnenbergkapelle ist das Vorzeichen, ein Vorbau oder Unterstand an der Westseite. Lange Zeit führte der offizielle Weg von Treib durch Seelisberg und weiter nach Bauen oder Emmetten direkt durch dieses Vorzeichen hindurch, bevor Ende des 19. Jahrhunderts eine Strasse unterhalb der Kapelle erbaut wurde.

Ein Soldat schiesst auf die Turmkugel der Kapelle

Im Jahre 1849 musste die Turmkugel erneuert werden, nachdem ein Soldat während des Sonderbundskrieges diese mit seinem Gewehr aus Blödsinn durchschossen hatte. In der gleichen Zeit wurde das Hochaltarbild vom bekannten Stanser Maler Melchior Paul von Deschwanden renoviert. Zudem malte er für die beiden Seitenaltäre neue Bilder. Ein paar Jahre später schuf der gleiche Maler anlässlich einer gründlichen Innenrenovation neue Wandgemälde.

Beim Betreten der Kapelle Seelisberg fällt der Blick auf Altar, Chorgitter sowie die verschiedenen Gemälde. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 16. Juli 2022)

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts erhielt die Kapelle eine gründliche Innen- und Aussenrenovation. Für die 700-Jahr-Feier der Schweiz wurde die Kapelle für 1,8 Millionen Franken von Grund auf erneuert und am 8. Dezember 1990 vom Churer Bischof Johannes Vonderach eingesegnet.

Möglicherweise hat eine Glocke eine Rolle im Tellspiel

Möglicherweise hat eine Glocke eine Rolle im TellIm Drama «Wilhelm Tell» von Friedrich Schiller steht, dass die Schwyzer zum Rütli fuhren, als es in der Kirche von Seelisberg die zweite Morgenstunde schlug. Bei der Sturmüberfahrt von Tell mit Landvogt Gessler an Bord sagte der Knabe in Schillers Erfolgsstück: «Hört ihr, sie läuten droben auf dem Berg! Gewiss hat man ein Schiff in Not gesehen und zieht die Glocke, dass gebetet wird.» Die grössere der beiden Glocken im kleinen Turm der Sonnenbergkapelle trägt die Jahrzahl 1384 und stammt aus der früheren Dorfkirche. Die kleinere Glocke ist im Jahr 1596 gegossen worden.

Gut möglich also, dass Friedrich Schiller in seinem Stück die Glocke von Seelisberg beschrieben hat. Bis heute werden die beiden Glocken von Hand an einem Glockenseil geläutet, welche beim Chorgitter von der Decke heruntergelassen sind.