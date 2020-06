Marina Jäger wird im Oktober neue Gemeindeschreiberin von Gurtnellen Sie ist derzeit beim Amt für Umweltschutz als kaufmännische Sachbearbeiterin tätig.

Marina Jäger. Bild: PD

(ml) Der Gemeinderat Gurtnellen hat Marina Jäger (Bild) aus Schattdorf als neue Gemeindeschreiberin von Gurtnellen gewählt. Die 45-Jährige ist aktuell beim Amt für Umweltschutz als kaufmännische Sachbearbeiterin tätig und wird ihre neue Stelle per 12.Oktober in einem 70-Prozent-Pensum antreten. Jäger bringt einen grossen Rucksack in der Verwaltungstätigkeit, Protokollierung und breit gefächertes organisatorisches Geschick mit, wie die Gemeinde mitteilt.