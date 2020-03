Markanter Anstieg: Nun sind 22 Urner Corona-Patienten bekannt Der Kanton Uri verzeichnete übers Wochenende einen Anstieg auf 22 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Eine Person davon ist hospitalisiert.

Die Promenade beim Schiffsteg in Flüelen ist verweist. Bild: Urs Flüeler / Keystone (19. März 2020)

Der Kanton Uri verzeichnete übers Wochenende einen Anstieg auf 22 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Dies teilte der Kantonale Führungsstab am Montagabend mit. Eine Person davon ist hospitalisiert. Eine Person durfte als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.

«Die Bevölkerung hält sich grundsätzlich gut an die Vorgaben des Bundes», bilanziert der Führungsstab. Die Urner Polizei hat am Wochenende festgestellt, dass sich die Bevölkerung sowie Verkaufsgeschäfte grossmehrheitlich an die Regeln halten. «Das Personenaufkommen im öffentlichen Raum in den letzten zwei Tagen war relativ gering. Die Personen, die unterwegs waren, befolgten die Abstandsregeln gut.» Der Kantonale Führungsstab bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Solidarität, betont aber: «Die Regeln sind weiterhin strikt einzuhalten.»

Rettungspaket für Wirtschaft geschnürt

«Der Bundesrat lässt mit den am Freitag, 20. März , beschlossenen Massnahmen keinen Zweifel daran, dass er der Wirtschaft durch die Corona-Krise helfen will.» Das geschnürte Rettungspaket für die Wirtschaft sei umfassend, basiere auf bekannten, sicheren und bewährten Instrumenten und sei rasch einsetzbar. «Es wird zur dringend nötigen Hilfe auch für Urner Unternehmerinnen und Unternehmer beitragen.» Details zum Massnahmenpaket und die kantonalen Ansprechstellen sind hier erhältlich.