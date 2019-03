Martin Truttmann wird neuer Gemeindeschreiber in Seelisberg Der Gemeinderat hat kürzlich das Gemeinderatsmitglied Martin Truttmann-Niederberger als neuen Gemeindeschreiber gewählt. Er wird die Stelle am 1. September antreten.

Martin Truttmann-Niederberger. (Bild: PD)

(pd/jb) Martin Truttmann-Niederberger hat sich beim Auswahlverfahren, das durch die Firma HSS in Sursee geleitet wurde, gegen mehrere Kandidaten durchgesetzt. Mit seiner breiten Berufserfahrung auch als Gemeinderat und Persönlichkeit bringt er gemäss der Gemeinde Seelisberg gute Voraussetzungen für die Stelle mit.



Martin Truttmann wird per 1. August seine Einführungszeit bei der Gemeindeverwaltung Seelisberg antreten. Die Leitung der Verwaltung wird er per 1. September übernehmen. Ebenfalls wird er im Sommer 2019 mit der zweijährigen Verwaltungsschule in Schwyz starten, um sich das nötige Fachwissen anzueignen. Im Seelisberger Gemeinderat wird Martin Truttmann per Ende Juli seine Demission einreichen. Aufgrund der bevorstehenden Wahlen im Herbst 2019 wird die Vakanz erst auf die Legislatur 2020/21 neu besetzt.