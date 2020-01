Martin Walker wird zum neuen Präsidenten der Männerriege Flüelen gewählt Bei der Männerriege Flüelen gibts einen Präsidiumswechsel. Der abtretende Hanspeter Amrhein erntet viel Lob für sein Engagement.

Sie standen im Mittelpunkt der GV; von links: Hanspeter Amrhein, Martin Walker, das neue Mitglied Kari Briker und das Siegertrio mit Franz Ziegler (3.) Ruedi Grütter (1.) und Heinz Gerig (2.). Bild: Georg Epp

Wenn rekordverdächtige 39 Männerturner oder 75 Prozent der Vereinsmitglieder die Generalversammlung besuchen, dann ist dies kein Zufall, sondern eine Bestätigung einer gut funktionierenden Vereinsführung der Männerriege Flüelen. Der Wechsel im Präsidium von Hanspeter Amrhein zu Martin Walker stand im Mittelpunkt der GV. Weil Heinz Gerig sich bereit erklärte, ab 2021 als Vizepräsident im Vorstand mitzuwirken entschloss sich der abtretende Präsident, im Übergangsjahr nochmals als Vizepräsident zu amten.

Nachdem Kassier Richi Mauri, Sekretär Norbert Schuler und der Sportliche Leiter Emil Ziegler in ihren Funktionen bestätigt wurden, gab es personell keine Änderungen im Vorstand. Auch die beiden Revisoren Antonio Camenzind und Nino Vanoli wurden wiedergewählt. Mit der Neuaufnahme von Kari Briker, der übers ganze Jahr bereits sehr aktiv am Vereinsgeschehen teilnahm, pendelte sich die Zahl der Vereinsmitglieder bei 53 ein.

Mit dem Zitat «Bewegung macht beweglich und Beweglichkeit kann manches in Bewegung setzen», startete Präsident Hanspeter Amrhein seinen Jahresbericht.

Verein tritt aus Urner Turnverband aus

Es war auch das Schlusszitat des letztjährigen Jahresberichts, angesprochen auf den unbefriedigenden Turnstundenbesuch. Doch dies konnte keine Massenhysterie in der Turnhalle Gehren auslösen. Nach ausführlichen Diskussionen innerhalb des Vorstands und mit der Aktivsektion entschloss man sich, aus dem Urner Turnverband (UTV) auszutreten. Zurzeit und auch weiterhin sei es nicht möglich, an Turnfesten oder Kursen für Turnbetriebsleiter teilzunehmen. Sofort betonte der Vorsitzende, dass dies der einzige Negativpunkt im Vereinsjahr 2019 sei. Die Teilnahme an den geselligen Anlässen und weiterbildenden Exkursionen hat im vergangenen Jahr erneut viel Freude bereitet. Die Besichtigung der Pilatuswerke AG in Stans, die Norbert Schuler organisierte, stand dabei im Mittelpunk.

Die Geselligkeit ist auch im vergangenen Jahr nebst den polysportiven Anlässen wie Sommer-Rally, Kegeln, Bowling, Jassen oder Schneeschuhlaufen bei guten Beteiligungszahlen geblieben. Die grosszügige Entschädigung der Mithilfe am Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Flüelen ist hauptschuldig, dass Kassier Richi Mauri rund 1000 Franken besser als budgetiert abschliessen konnte. Nach einer Rückstellung von 800 Franken blieb ein Plus von 330 Franken. Einstimmig beschlossen die Mitglieder, den Jahresbeitrag von 30 auf 40 Franken zu erhöhen, um auch weiterhin die Dienstleistungen im Verein anbieten zu können.

Ruedi Grütter holt sich den Meistertitel

Die Jahresmeisterschaft bleibt jeweils bis zur Generalversammlung spannend, denn Zwischenergebnisse werden keine veröffentlicht. Insgesamt 25 Sportler konnten rangiert werden, gewertet wurden die Hallenmeisterschaft, Sommermeisterschaft, der Turnstundenbesuch, das Kegeln, Jassen und Bowling. Dank überlegenem Disziplinensieg im Kegelwettbewerb und guten Leistungen in den anderen Disziplinen übertrumpfte Altmeister Ruedi Grütter die Konkurrenz, gefolgt von Heinz Gerig, Franz Ziegler und Kari Walker. Die anderen Disziplinensiege sicherten sich Hanspeter Amrhein (Hallenmeisterschaft), Schuler Norbert (Jassen), Hansruedi Herger (Sommermeisterschaft), Franz Ziegler (Turnstundenbesuch) und Georg Epp (Bowling).

Mit grossem Dank verabschiedete der neu gewählte Präsident Martin Walker den abtretenden Präsidenten und Motivator Hanspeter Amrhein. Seit 16 Jahren amtet er im Vorstand, die vergangenen sechs Jahre als Präsident und neu nochmals für ein Jahr als Vizepräsident. Er betonte vor allem seine sozialen Komponenten. Ferdi Zgraggen, der nach seiner Rückenoperation nicht mehr aktiv mitturnen kann, dankte allen Turnkameraden. Fastnächtlich gekleidet, verstärkte Balz Briker mit träfen Sprüchen die Dankesworte an den abtretenden Präsidenten.

Nino Vanoli orientierte über die geplante Vereinsreise vom 19. Juni. Nach der Versammlung blieb genügend Zeit, zusammen die Formation Bandella Spontanella zu geniessen und kräftig das Tanzbein zu schwingen.