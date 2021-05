Matterhorn Gotthard Bahn Geplantes Neubauprojekt scheitert am Ortsbildschutz – jetzt wird neuer Standort gesucht Das Grossvorhaben der Matterhorn Gotthard Bahn kann nicht in Hospental realisiert werden. Jetzt wird ein alternativer Standort gesucht – voraussichtlich in Andermatt.

Visualisierung mit der geplanten Station Hospental und der Halle für die Instandhaltung des Rollmaterials und den Infrastrukturstützpunkt. Visualisierung PD

Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) hatte in Hospental Grosses geplant. Sie wollte einen neuen Bahnhof bauen sowie eine Halle für die Instandhaltung des Rollmaterials und einen Infrastrukturstützpunkt. Das Gebäude wäre 100 Meter lang, 40 Meter breit und 8 bis 10 Meter hoch geworden. Doch daraus wird nun nichts. Denn das Ortsbild von Hospental gehört zum sogenannten Isos (Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz). Das alte Bahnhofgebäude hat den Status eines schützenswerten Einzelobjekts.

Altes Bahnhofgebäude darf nicht abgerissen werden

Die MGB hatte ihr Vorprojekt der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission und der Eidgenössischen Kommission für Denkmalschutz vorgelegt. Dies erfolgte in Absprache mit der Denkmalpflegefachstelle des Kantons Uri. Die Kommissionen kommen im gemeinsamen Gutachten zum Schluss, dass das Projekt eine «schwerwiegende Beeinträchtigung des Ortsbildes von Hospental» darstellt. Das alte Bahnhofgebäude, welches dem Neubau weichen sollte, sei zudem zu erhalten.

Die MGB hat sich im Dialog mit dem Bundesamt für Verkehr und dem Kanton Uri nun dazu entschieden, das Projekt in Hospental nicht weiterzuverfolgen. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Mit 30 Arbeitsplätzen verbunden

Die neue Serviceanlage mit Infrastrukturstützpunkt hätte drei Bereiche in einer zentralen Anlage umfasst.

«Durch die Konzentration an einem Standort können die Verfügbarkeit und die Produktivität erhöht werden»,

sagt Barbara Truffer, stellvertretende Leiterin der Unternehmenskommunikation, auf Anfrage. Dazu gehören der Service für den Regionalverkehr, der Infrastrukturstützpunkt unter anderem für die Schneeräumung sowie der Service für den Autoverlad an der Furka.



«Die Matterhorn Gotthard Bahn bekennt sich aber klar zu einem Neubau im Urserntal», bekräftigt Barbara Truffer. Das Unternehmen sei bestrebt, den langfristigen Erhalt der Arbeitsplätze zu garantieren sowie zeitgemässe und sichere Arbeitsbedingungen zu bieten.

So präsentiert sich die Bahnstation in Hospental heute. Bild: PD

Die Matterhorn Gotthard Bahn wird nun in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV), den zuständigen Behörden des Kantons und der Gemeinde sowie verschiedenen Partnern die technische Machbarkeit einer Neubauvariante im Bereich der heutigen Werkstätte in Andermatt prüfen. «Wir befinden ins mit dem Vorhaben in einer frühen Phase», sagt Barbara Truffer. «Auf Stufe Vorprojekt suchen wir nun einen neuen Standort. Das dürfte uns eine Verzögerung von einem Jahr bringen.»

Regierungsrat will Arbeitsplätze im Urserntal halten

Justizdirektor Daniel Furrer. Bild: Markus Zwyssig

Justizdirektor Daniel Furrer weist auf die sehr grosse volkswirtschaftliche und verkehrspolitische Bedeutung des Projekts für den Kanton Uri hin. «Die Betriebswerkstätte der MGB umfasst rund 40 Arbeitsplätze für Fachkräfte», so Daniel Furrer. «Betriebswerkstätte und Interventionsstützpunkt im Urserntal sind enorm wichtig, um die einzige innerhalb der Alpen ganzjährig befahrbare Ost-West-Verbindung aufrechtzuhalten.»

Für das Ortsbild des unter eidgenössischem Denkmalschutz stehenden Dorfes Hospental sei es wohl vorteilhaft, dass der Neubau an einem anderen Ort zu stehen komme. Daniel Furrer betont aber:

«Wichtig ist, dass die Arbeitsplätze im Urserntal erhalten werden können. Ob sich diese künftig in Hospental oder Andermatt befinden werden, ist regionalpolitisch gesehen weniger von Gewicht.»

Die erfolgreiche Realisierung eines derartigen Grossprojekts sei an jedem Standort sehr anspruchsvoll. «Während in Hospental der Ortsbildschutz im Vordergrund stand, stellen sich in Andermatt wieder andere raumplanerische Herausforderungen», ist der Justizdirektor überzeugt.