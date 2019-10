Jugend-Ausschiessen: Mattias Arnold verteidigt Sieg Mit 31 Jugendschützen gab es bei der SG Spiringen einen Grossaufmarsch am Ausschiessen – an Nachwuchs fehlt es nicht. Georg Epp

Die Nachwuchsschützen der SG Spiringen freuten sich über die verschiedenen Preise.Bild: PD

In der 50-Meter-Schiessanlage, begrüsste Jugendschützenmeister Dominik Arnold die Schützenjugend zum Ausschiessen. Mit Kleinkalibergewehren tasten sich die Nachwuchstalente an ihre Vorbilder heran. Ausgezeichnete Resultate lassen vermuten, dass auch in Zukunft Jungschützenerfolge in der SG Spiringen gefeiert werden können. Nachwuchsprobleme kennt die SG Spiringen keine.

Das Dorfschiessen, das bereits im Frühling über die Bühne ging, dominierte der 7-jährige Luca Arnold mit sehr guten 367 Punkten. Geschossen werden vier Schüsse auf die spezielle A-Scheibe mit 110er-Wertung. Am Ausschiessen freuten sich die Betreuer in erster Linie über den Grossaufmarsch von 31 Jugendschützen. Mit dem Traumergebnis von 388 Punkten gelang es Mattias Arnold, Mättengatten, seine Vorjahrestitel zu verteidigen. Er distanzierte seine «Stockerlkollegen» Sandro Herger um neun und David Kempf um 28 Punkte. Als Preise konnten die Jugendlichen einen Ehrengeber oder aus verschiedenen Naturalpreisen wählen. In beiden Disziplinen wurde je ein Spezialpreis (Alpkäsli) abgegeben, gestiftet von Gisler Transporte AG Spiringen und Schattdorf. Die Spezialpreise gewinnen jeweils die Schützen, die dem errechneten Durchschnitt von bestem und schlechtestem Ergebnis am nächsten kommen. Dieses Jahr waren das Nina Brand (Dorfschiessen) und Nora Bissig (Ausschiessen).