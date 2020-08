Medaillensegen für die Urner Sportschützen bei den Zentralschweizer Matchmeisterschaften An den Zentralschweizer Matchmeisterschaften von Anfang August gab es Gold für die Schattdorfer Paul Wyrsch und die Juniorinnen Sandra Arnold und Nina Stadler.

Das erfolgreiche Urner Juniorenteam, von links: Céline Walker, Silas Stadler, Nina Stadler und Leonie Zurfluh.

Vorne, von links: Helena Epp, Sandra Arnold, Fynn Schnellmann und Melanie Schuler. Bild: PD

Am 8. und 9. August fanden die Zentralschweizer Meisterschaften der Kleinkaliberschützen in Buochs-Ennetbürgen statt. Die Eliteschützen starteten am Samstag und die Junioren am Sonntag. Es handelte sich um den ersten wichtigen Wettkampf nach der langen Covid-19-bedingten Pause.

Bei den Eliteschützen mit vier Urnern im Final konnte Fabio Wyrsch im Dreistellungsmatch nicht ganz mit der Siegerin Petra Lustenberger mithalten, die 452 Punkte erzielte. Mit einem soliden Resultat im Stehend-Wettbewerb konnte er sich schlussendlich doch noch den zweiten Platz sichern. Adrian Arnold verpasste die greifbare Medaille im Stehendschiessen. Nach dem Kniend- und Liegend-Programm war er überraschend auf dem ersten Zwischenrang mit drei Zählern Vorsprung auf die spätere Siegerin. Zum Schluss resultierte der undankbare vierte Rang. Einen Rang dahinter klassierte sich Flavio Indergand, Paul Wyrsch kam auf den achten Platz.

Beim Liegendmatch am Nachmittag herrschten schwierige Bedingungen, mit denen Paul Wyrsch am besten umgehen konnte. Er gewann diesen Wettbewerb mit 618,5 Punkten mit einem halben Punkt Vorsprung auf Fabio Sciuto (Kerns). Die übrigen Urner klassierten sich in der zweiten Tabellenhälfte.

Sandra Arnold holte überlegen die Goldmedaille

Die 16-jährige Schattdorferin Sandra Arnold zeigte im Dreistellungsmatch, welch grosses Potenzial in ihr steckt. Mit kniend 98 und 97 Punkten, liegend 100 und 98 sowie stehend 95 und 97 erzielte sie mit gesamthaft 585 Punkten ein sensationelles Resultat. Im anschliessenden Final der besten acht Junioren startete sie im Kniend-Teil noch etwas verhalten, bevor sie im anschliessenden Liegend- und Stehend-Teil stark zulegte und auch in diesem Wettbewerb das höchste Resultat erzielen konnte. Mit den 454,4 Punkten übertraf sie sogar noch das beste Elite-Resultat von Petra Lustenberger um 2,4 Zähler und konnte sich verdient die Goldmedaille in der Kategorie U17 umhängen lassen.

In der Kategorie U21 gewann Nina Stadler spektakulär

Im Vorprogramm konnte Nina Stadler (Schattdorf) mit dem sechsten Platz noch nicht ihre volle Leistung abrufen. Danach zeigte sie aber einen starken Final und gewann die Goldmedaille in der Kategorie U21. Die Bronzemedaille gewann in der gleichen Kategorie Silas Stadler aus Schattdorf. Leonie Zurfluh als Vierte, Helena Epp (5.) und Céline Walker (6.) komplettierten den guten Auftritt der Urner im Dreistellungsmatch.

In der Liegendmeisterschaft zeigte Sandra Arnold (617,2 Punkte) bei schwierigen äusseren Bedingungen wiederum ihre grosse Klasse und gewann mit fast zehn Punkten Vorsprung auf Marion Fischer (Oberdorf) (607,5) die Goldmedaille. In der Kategorie U21 gewann Nina Stadler Gold vor Alice Mathis (Ennetmoos). Helena Epp (Attinghausen) erkämpfte sich in der gleichen Kategorie die Bronzemedaille. Pech hatte Leonie Zurfluh, welche als Viertbeste wiederum ganz knapp eine Medaille verpasste.