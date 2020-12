«Medien und Informatik» In Altdorf arbeiten nun bereits Fünftklässler mit eigenen Laptops Auch die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen arbeiten im Unterricht mit Notebooks. Berührungsängste gab es von Beginn weg kaum.

Die Altdorfer Kinder der 5. und 6. Klassen nehmen ihre Notebooks in Betrieb und tauschen sich über neu Erlerntes laufend aus. Bild: PD

(pd/sez) Die Vorfreude auf die neuen Schul-Notebooks war gross in Altdorf. Nachdem der Start ins sogenannte 1:1-Computing wegen Corona um einige Wochen verschoben werden musste, war es nach den Herbstferien endlich so weit, und die neu beschafften Geräte konnten von den Schülerinnen und Schülern der 5. und 6 Klasse zum ersten Mal gestartet werden. «So cool, damit werde ich noch viel öfter Tastaturschreiben üben», war ein Versprechen, «das sieht aber sehr edel aus, dazu werde ich Sorge tragen» ein weiteres. Sichtlich gespannt und ganz ohne Berührungsängste richteten die Kinder in einem ersten Schritt ihr neues Arbeitsgerät unter der Anleitung ihrer Lehrpersonen ein. Auch das passende Hintergrundbild zu finden, schien einigen ein besonders wichtiger Personalisierungsschritt. Sogleich wurde das bereits vorhandene Wissen untereinander ausgetauscht. Ähnliche Szenen gab es in den folgenden Tagen und Wochen unzählige.

Teamwork, vernetztes Denken, Kreativität und kritisches Hinterfragen sind einige Anforderungen aus dem Lehrplan 21, der seit Sommer 2017 an allen Urner Schulen umgesetzt wird. Seit einem Jahr steht für die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse der Primarschule das neue Fach «Medien und Informatik» auf dem Stundenplan. Sie lernen, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden, Medien kritisch zu hinterfragen und den Computer als Hilfsmittel zum Lernen und Arbeiten gezielt einzusetzen. Um all diese Kompetenzen vermehrt fördern zu können, hat sich die Schule Altdorf entschieden, bereits ab der 5. Klasse jedes Kind leihweise mit einem Notebook auszustatten. Die Schule kann dabei auf Erfahrungen aus der Oberstufe zurückgreifen. Die eingesetzten Geräte wurden explizit für den Bildungsbereich konzipiert, decken die Bedürfnisse des Schulbereichs ab und sind extra robust gebaut.

In kleinen Grüppchen lernen die Schülerinnen und Schüler mühelos, die Geräte gemäss ihren Bedürfnissen einzurichten. Bild: PD

Notebooks massvoll und reflektiert einsetzen

In der Schule bereichere das Notebook den Unterricht und ergänze die bestehenden und bewährten Unterrichtsmittel wie Wandtafel, Bücher, Arbeitsblätter, wie der Altdorfer Gesamtschulleiter Andi Meyer ausführt. Die Notebooks würden massvoll und reflektiert eingesetzt. Und eine Schülerin ergänzt: «Wenn ich etwas recherchieren will, kann ich es super brauchen. Als wir eine Woche im Fernunterricht waren, konnte mir meine Lehrerin im Videochat Aufgaben noch einmal erklären oder ich konnte ein Lernvideo mehrmals anschauen, und das machte Spass.»