Interview Landratspräsident Blöchlinger: «Mein Vater ist mein politisches Vorbild» Pascal Blöchlinger bezeichnet sich als Querdenker, der nicht immer nach dem SVP-Parteibüchlein geht. Im Interview spricht er über die Stellung seiner Partei, den Klimawandel und über seinen ganz persönlichen Modestil. Interview: Florian Arnold

Pascal Blöchlinger ist stolz auf sein Amt als höchster Urner. (Bild: Florian Arnold, Altdorf, 14. Juni 2019)

Sie sind nun höchster Urner. Wie Urnerisch sind Sie eigentlich?

Pascal Blöchlinger: Vom Dialekt her leider nicht so. Aber ich bin hier geboren und aufgewachsen und fühle mich deshalb sehr als Urner. Ich werde ausserhalb des Kantons als solcher wahrgenommen und kämpfe für die Urner Anliegen.

Was macht den Urner aus?

Ich bringe in Diskussionen gerne ein, dass wir seit Jahrhunderten, auch bedingt durch unsere Lage, ein offener Kanton sind. Der Urner ist auch im Vergleich zu anderen Bergkantonen erstaunlich tolerant und, wie das Gewerbe zeigt, innovativ. Ihn prägt auch eine grosse Verbundenheit mit seiner Heimat, was die vielen Pendler bestätigen.

Was bedeutet Ihnen das neue Amt?

Es ist eine grosse Ehre. Mein Vater war früher im Landrat und ich habe immer zu ihm hochgeschaut. Unseren Kanton Uri zu repräsentieren ist für mich das höchste aller Gefühle.

Sie müssen zahlreiche Reden schwingen. Liegt Ihnen das?

Ich bin gerne unterwegs und komme gerne mit den verschiedensten Menschen ins Gespräch. Reden, die nicht zu lange dauern, werden geschätzt, das kommt mir entgegen. Die Repräsentationen geben mir die Gelegenheit den Kanton und unsere Gesellschaft in allen Facetten kennenzulernen. Unter den vielen Anlässen gibt es einige mit Begleitung. Dies ist eine gute Gelegenheit für meine Verlobte, den Kanton Uri noch besser kennenzulernen. Sie stammt ursprünglich aus dem Luzerner Seetal.

Sie kandidieren für den Nationalrat. Hoffen Sie, dass das Landratspräsidium wie ein Sprungbrett wirkt?

Durch das Landratspräsidium hat man den Kontakt zur breiten Bevölkerung. Das kann ein Vorteil sein. Aber als Landratspräsident äussert man sich nicht politisch, zumindest nicht bei kantonalen Themen. Ich kann mich dafür als Mensch positionieren. Und wo ich politisch stehe, weiss man schliesslich auch.

Ein SVP-Hardliner, sagen Gewisse.

Den Vorwurf hört wohl jedes SVP-Mitglied einmal. Ich bin es definitiv nicht. Ich bin auch ein Querdenker. Unser familieneigenes Recycling- und Baustoff-Unternehmen in Eschenbach hat einen Kreislauf von über 90 Prozent, des Weiteren fahre ich ein Elektroauto – nicht gerade das, was man mit der SVP in Verbindung bringt.

«Auch in gewissen gesellschaftlichen Fragen gehe ich nicht nach dem Parteibüchlein.»

Aber bei den Hauptpunkten bin ich natürlich einig mit der SVP, sonst wäre ich nicht in dieser Partei. Falls ich den Sprung nach Bern schaffe, werde ich in erster Linie die Anliegen Uris vertreten und dabei die Stärke der SVP-Fraktion nutzen.

Die Beliebtheit der SVP scheint etwas abgenommen zu haben. Ist die Partei in der Krise?

Ich glaube nicht. Es gibt immer wieder Abstimmungen, die unser Potenzial deutlich machen. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass wir manchmal gegen stärkere Kräfte ankämpfen.

Das neue Wahlsystem für den Landrat dürfte der SVP eher schaden. Rechnen Sie mit grossen Einbussen?

Ich gehe von einem Nullsummenspiel aus. Innerhalb unserer Partei gab es verschiedene Meinungen. Unbestritten ist wohl, dass es junge und weniger bekannte Leute in den Majorzgemeinden schwieriger haben werden.

Die grossen Köpfe mit ausgezeichneten Wahlchancen sind Mangelware. Haben Sie ein Personalproblem?

Da stehen wir nicht alleine da. Die hochgradigen Köpfe sind in allen Parteien nicht breit gesät. Wir sind eher eine junge Partei und dazu kommt, dass jemand, der sich für die SVP entscheidet, auch wirklich überzeugt sein muss. Denn es kommen viele Bemerkungen aus der Bevölkerung, bei denen man für seine Meinung einstehen muss. Als SVP-Mitglied ist man somit stark exponiert.

Wurde das Ihnen auch schon zum Verhängnis?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die eigene Meinung gut respektiert wird. Wichtig ist, dass man sich selber und die Politik nicht allzu ernst nimmt. Wenn Sprüche kommen, muss man das mit Humor nehmen.

Die SVP drückt gern aufs Gaspedal, kürzlich etwa, als in der UKB-Diskussion Köpfe gefordert wurden.

Wenn man will, dass etwas passiert, muss man Vorschläge machen, die eine Diskussion auslösen. Wir wollten nicht den ganzen Bankrat auswechseln, aber wir können uns mit der Strategie nicht einverstanden erklären. Das ist wie in der Wirtschaft. Wenn ein Verwaltungsrat nicht das macht, was die Aktionäre wollen, bleibt nur die Möglichkeit, diesen auszutauschen.

Bei der Grossraubtier-Initiative erzielten Sie einen Erfolg. Doch was hat die Abstimmung gebracht?

Ich glaube schon, dass dieses Resultat einen Einfluss auf die Diskussionen in Bern hatte. Schliesslich soll nun der Abschuss des Wolfs gelockert werden. Wenn ein Bergkanton in einer Volksabstimmung klar sagt, dass es nur geht, wenn man Grossraubtiere kontrolliert, dann findet das Beachtung.

Sonst wehrt sich die SVP doch immer gegen Zeichenpolitik.

Die Initiative war Sachpolitik, wir können aber auf kantonaler Ebene nicht das Bundesgesetz ändern. Es ging darum, die Meinung kundzutun und Bern zu beeinflussen. Das ist uns gelungen.

Exponenten der SVP bestreiten, dass der Mensch das Klima beeinflusst. Wie denken Sie darüber?

Das Klima hat sich schon immer geändert. Die Wissenschaft ist sich nur nicht einig, wie stark der Mensch das Klima beeinflusst. Ich persönlich habe die Thematik um das Waldsterben in den 1980er-Jahren erlebt und die Wissenschaft prophezeite damals, dass es den Wald heute nicht mehr geben wird. Ich bin wohl deshalb gegenüber diesen «eindeutigen wissenschaftlichen Beweisen» etwas kritisch eingestellt. Ich glaube nicht, dass es so krass kommt, wie es kolportiert wird.

Aber Uri profitiert doch als Wasserschloss von der Klimadiskussion.

Grundsätzlich ist die Bewegung sinnvoll. Aber es genügt nicht, wenn das Volk einer Energiestrategie zustimmt und nach wie vor mit dem Flugzeug Ferien macht oder ein Kraftwerksprojekt bekämpft, weil dort die eigenen Trinkwasserquellen stehen. Der Klimaschutz wird oft nur dann gefordert, wenn er nicht vor der eigenen Haustür stattfindet.

Sie sind also für den Klimaschutz – aber mit einem anderen Ansatz?

Mein Grundsatz ist, dass sich die Wirtschaft möglichst selber regeln soll. Der Staat soll einen gewissen Weg vorgeben und den Klimaschutz erleichtern. Aber ich bin gegen Verbote und Pflichten, wie sie etwa die EU für LED-Leuchtmittel vorsieht. Das verhindert neue und sinnvolle Technologien.

Zurück zu Uri. Wo sehen Sie im nächsten Jahr die Schwerpunkte?

Die West-Ost-Verbindung, der Entwicklungsschwerpunkt im Regierungsschachen, der Bahnhof Altdorf, das Kantonsspital und die Finanzen bleiben Thema.

Ihre Vorgänger haben es geschafft, dass die Sessionen selten länger als einen halben Tag beanspruchten. Bleibt sich das gleich?

Ich sehe keinen Grund, etwas zu ändern. Die Regierung bearbeitet die Vorstösse in einem nützlichen Zeitrahmen, was es ermöglicht, vorwärts zu arbeiten.

«Die Landräte sind effizient und die Wortmeldungen überborden nicht.»

Etwas schade vielleicht, dass viele Themen in der Fraktion entschieden werden. Ich wünsche mir pointierte Bemerkungen und Diskussionen wie sie am Mittwoch stattfanden. Ich will der Diskussion Raum gegeben.

Zwei persönliche Fragen. Ist Christoph Blocher ihr politisches Vorbild?

Für mich ist Christoph Blocher klar ein Jahrhundertpolitiker, von dem man noch lange sprechen wird. Aber so eine Position strebe ich nicht an. Mein Vorbild ist eher mein Vater, der als Landrat in allen politischen Kreisen respektiert wurde. Er konnte auch andere Meinung akzeptieren und das so rüberbringen. In dieser Art möchte ich politisieren.

In den Landrat kommen sie oft mit Hut und Fliege. Was hat es auf sich mit diesem Kleidungsstil?

Der Hut gefällt mir seit der Mittelschulzeit, den ich dort schon getragen habe. Ich bin der Meinung, dass Mode auch auf dem Kopf stattfinden darf. Die Fliege ist ein typisches Element des Vintage-Styles, der mir sehr gefällt, gerade in Kombination mit Hosenträgern. Was mir gefällt, trage ich.