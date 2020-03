Mindestanforderungen des Kantons sollen politische Bildung stärken

Statt das in einem Vorstoss geforderte Schulfach "Politische Bildung" einzuführen, konzentriert sich der Kanton neu auf den Ausbau bestehender Bildungsangebote.



Ein neues Fach soll allen Urner Schüler die Politik näherbringen: Das forderte Landrätin Céline Huber in ihrem Vorstoss, welcher nun vom Regierungsrat in Zusammenarbeit mit dem Erziehungsrat beantwortet wurde. Darin betont sie, dass Themen wie politische Meinungsbildung und Mechanismen der Schweizer Demokratie im Schulunterricht zu wenig thematisiert werden. Schlussendlich sei es jeder Lehrperson selbst überlassen, welche Schwerpunkte sie in der politischen Bildung setze. Deshalb forderte sie ein verbindliches Fach der "Politischen Bildung", welche eine fehlende oder unzureichende Vermittlung verhindere.



Laut Bericht des Erziehungsrats, welcher auf Anfrage des Regierungsrats eine umfassende Antwort ausgearbeitet hat, ist die Schaffung eines solchen Fachs nicht zielführend. Obwohl die politische Bildung nicht als eigenständiges Fach definiert sei, werde sie fächerübergreifend in vielfacher Art thematisiert. Die Rahmenbedingungen für das Vermitteln von politischen Themen seien durch den Lehrplan 21 umfassend gegeben.



Verbindliches und umfassendes Fundament

In allen drei Schulzyklen ist "Politik, Demokratie und Menschenrechte" im Lehrplan 21 für den Kanton Uri eines von sieben fächerübergreifenden Themen des übergeordneten Bereichs "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE). Der Kanton Uri verfolgt sogar ort- und kulturspezifische Lerninhalte, wie zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Thema "Gotthard" oder "Wilhelm Tell". Ausserdem existiert bereits ein webbasiertes Online-Lehrmittel mit dem Namen "URwegs", welches im Auftrag des Urner Erziehungssrats entwickelt wurde.



Auch in den Fächern Lebenskunde, Natur, Mensch und Gesellschaft (NMG), sowie dem Fach Räume, Zeiten und Gesellschaft (RZG) wird politische Bildung thematisiert und angesprochen. Die altersgerechte Umsetzung dieses Fundaments ist für alle Lehrerinnen und Lehrer verbindlich. Auch die Schulleitung ist verantwortlich, dass die Volksschulen ihren pädagogischen Auftrag erfüllt - so auch für die Einhaltung des Lehrplan 21. Weiter betont der Bericht, dass die spezifische Vermittlung der politischen Instrumente nicht primär in der Volksschule, sondern vor allem in der Sekundarstufe II stattfinden soll.



Die Vermittlung von politischen Kompetenzen sei ausserdem nicht nur Aufgabe der Volksschule. Trotzdem unterstütze der Kanton zahlreiche Projekte, welche die ausserschulische politische Auseinandersetzung von Kindern und Jugendlichen fördere. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte "Politcast", ein Podcast rund um politische Themen von jungen Urnern und Urnerinnen, welcher vom Kanton finanziell unterstützt wird. Der Kanton Uri sei sich dem Stellenwert politischer Bildung offensichtlich bewusst und werde auch in Zukunft ähnliche Projekte fördern.



Weiterbildungen und Online-Lehrmittel werden ausgebaut

Trotzdem will der Kanton Massnahmen ergreifen, um den Stellenwert der politischen Bildung in der Volksschule zu stärken. So werden neu Mindestanforderungen definiert, welche bei der Umsetzung der Inhalte eingehalten werden müssen. Das Online-Lehrmittel "URwegs" soll mit neuen Aufgabensets erweitert werden. Weiter will der Kanton das Weiterbildungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer in diesem Bereich ausbauen und Besuche im Bundeshaus Bern für Oberstufenklassen fördern, um eine reale Begegnung mit dem Lernstoff zu ermöglichen.



Meinung Initiatorin