Felix Arnold wird Ehrenmitglied im Schützenverein Schattdorf Der Schützenverein Schattdorf blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Höhepunkte waren die Teilnahme am schweizerischen Gruppenfinal in Zürich und Top-Resultate an der Schweizer Meisterschaft.

Die erfolgreichen Gruppenschützen; hinten von links im Uhrzeigersinn: Georg Zgraggen, Andreas Zgraggen, Klaus Zgraggen mit Felix Arnold und Manuela Poletti-Zgraggen. (Bild: PD)

(pd/RIN) Der Schützenverein Schattdorf versammelte sich kürzlich im Restaurant Mühle in Schattdorf zur Generalversammlung. Nach dem Nachtessen begrüsste der Präsident Felix Arnold alle anwesenden Schützen und Schützinnen.

«Wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken», sagt Arnold. Dabei nennt er die erneute Teilnahme am schweizerischen Gruppenfinal in Zürich, wo die fünf Schützen Klaus Zgraggen, Andreas Zgraggen, Georg Zgraggen, Manuela Poletti-Zgraggen und Felix Arnold den 14. Rang erzielten.

Auch finanziell ein gelungenes Jahr

Georg Zgraggen erzielte auch im vergangenen Jahr wieder Top-Resultate. An der Schweizer Meisterschaft 2-Stellung in Thun belegte er den hervorragenden 2. Rang. Ein Höhepunkt war auch der alljährliche Schützenabend im November, wo die Jahresmeister im Vereinslokal in Schattdorf gekürt wurden. Kassier Andreas Frei konnte auch in finanzieller Hinsicht auf ein gelungenes Vereinsjahr zurückblicken.

Seit bald zehn Jahren als Präsident tätig

Felix Arnold wurde mit der wohlverdienten Ehrenmitgliedschaft von seinen Vorstandskollegen überrascht. 2001 übernahm er das Amt als Jungschützenleiter und seit 2010 setzt er sich mit Herzsblut als Präsident für den Schützenverein Schattdorf ein. Niklaus Arnold (Schützenmeister) und Andras Frei (Kassier) werden für weitere zwei Jahre wiedergewählt.