Attinghausen: Mit Pünteners unterwegs zur Alp Waldnacht Alpaufzug nach Waldnacht bedeutet für Tier und Mensch einen langen Fussmarsch über fast 1000 Höhenmeter. Auf der Alp sind auch 17 Lehnkühe, die einen besonderen Gewinn für die Älpler bedeuten. Christof Hirtler

Auf Waldnacht ist der Wassertrog ein Anziehungspunkt. (Bild: Christof Hirtler)

Auf die Alp geht es heutzutage oft mit dem Lastwagen. Doch nicht alle Alpen sind mit Strassen erschlossen, die einen Viehtransport möglich machen. Neben Gorneren, Fellenen (beide Gurtnellen), Buggi (Sisikon) zählt auch die Alp Waldnacht dazu.

25. Mai, 3 Uhr morgens. Die Familie Püntener ist bereits aufgestanden. Die Kühe werden gemolken und gestriegelt. Und den Tieren werden die grossen, schwarzen «Fahrtryychlä» angezogen: der Stolz jeder Älplerfamilie. Kurz vor 5 Uhr ist es soweit. Alle acht Helferinnen und Helfer sind eingetroffen, die meisten sind seit vielen Jahren beim Alpaufzug dabei.

Die Helfer sägen umgeknickte Bäume ab und verbrennen die Äste. (Bild: Christof Hirtler)

Dampfende Kühe hüllen Herde in Nebel

Um 5 Uhr treiben Pünteners ihre 15 Kühe und ihre vier Ziegen aus dem Stall. Das rhythmische Glockengeläut ist weit herum zu hören. Vier Stunden sind Menschen und Tiere unterwegs. Ihr Weg führt von Eyelen über die Feldstrasse Richtung Kirche Attinghausen, dann über die steil ansteigende Kummetstrasse zur Talstation der Brüsti-Seilbahn. Nach Mettlen schlängelt sich der Fahrweg bis zum Höchiberg, unterhalb der Bergstation Brüsti.

Die Kühe steigen, eine hinter der anderen, dicht gedrängt bergwärts. Sie schwitzen trotz des regnerischen Tages und der niedrigen Temperaturen. Die mächtigen, warmen Körper dampfen, und hüllen die Herde in Nebel. Ab und zu bleiben die Kühe stehen, um dann Momente später wieder anzusteigen. Hektik und Gedränge gibt es nicht, die Tiere werden nicht getrieben. Sie bestimmen das Tempo und nicht die Menschen.

Die warmen Körper der Tiere bringen die Luft zum Dampfen. (Bild: Christof Hirtler)

Als das «Sennten» nach über dreieinhalb Stunden Aufstieg den Höchiberg erreicht, ist es nicht mehr weit bis zum Bergheimet der Familie Püntener bei der Waldnachtkapelle. Hier warten bereits Josefine und Leo, die Eltern von Felix Püntener, auf das Eintreffen der Herde. Leo hat den Hag geöffnet, den Kühen werden die «Fahrtryychlä» abgenommen, hungrig beginnen sie zu grasen. In der Stube gibt’s das traditionelle Helferessen: Fleisch-platte mit Eiern, Gürkchen und Tomaten sowie Bratwürste und Brot. Dazu Kaffee und kalte Getränke. Josefine erzählt stolz: «Alle freuen sich auf den Alpaufzug, einige freuen sie sich noch mehr auf das Znüni.»

Waldnacht, 18. Juni, 16 Uhr. Die Kühe warten beim Brunnentrog, wollen gemolken werden. Andrea Epp, Partnerin und Kilian Bölsterli, Angestellter, treiben die Tiere in den geputzten Stall, helfen Felix Püntener beim Anbinden. Der 80-jährige Leo Püntener trifft ein. Auf dem Mountainbike, an der Lenkstange ein Milchchesseli. Er hilft ab und zu mit beim Hagen oder beim Treiben der Kühe. Noch vergangenes Jahr hat er morgens und abends gemolken. Den Alpbetrieb hat er bereits 1995 seinem Sohn Felix übergeben.

Andrea Epp und Felix Püntener auf der Alp. (Bild: Christof Hirtler)

Noch 1000 Höhenmeter nach dem Halt

Leo Püntener erinnert sich gut, als in den 1950er- bis in die 1970er-Jahre 700 Rinder auf dem Weg nach Surenen hier Halt machten. Die Treiber übernachteten in den Hütten und Ställen, die Rinder grasten auf der Weide. Der Halt war nötig, waren die Herden und Treiber schon seit Stunden unterwegs und hatten am nächsten Morgen den kräfteraubenden Aufstieg auf den Surenenpass vor sich. Nochmals waren 1000 Höhenmeter zu bewältigen, eine längere Strecke bis zur Passhöhe über den Schnee.

Nach der Bergfahrt ist Felix Püntener mit den Kühen vom Berg auf die Alp Waldnacht gezogen. Fünf Bauern haben insgesamt 17 Lehnkühe gebracht. «Für den Älpler, wie für den Bauern ist die Lehnkuh ein Gewinn», erklärt Felix Püntener. «Die Kuh kann bei uns weiden und ich kann die Milch verkäsen.» Die Verhältnisse sind genau geregelt: Je 8 Liter pro Kuh gehören ihm als Hirtlohn, der Rest der täglichen Milchmenge der Lehnkuh bezahlt er dem Bauern. Zusätzlich gehört der Sömmerungsbeitrag der Lehnkuh dem Älpler, der Alpungsbeitrag dem Bauern.

Den Anbindestall baute Felix Püntener 1996. Er ist erstaunlich gross und geräumig. Mit der Rohrmelk­anlage wird die Milch über eine Chromstahlleitung direkt ins 700 Liter fassende Käse­chessi gepumpt. «Damit ist eine sehr saubere und hygienische Milchgewinnung gewährleistet», sagt Felix Püntener. Die Kühe werden den ganzen Sommer im gleichen Stall gemolken. «Die Wege zu den Weiden sind relativ lang, wir profitieren jedoch von einer sehr guten Infrastruktur.» 2015 hat Püntener die Alpkäserei gebaut.

Die Kühe warten darauf, gemolken zu werden. (Bild: Christof Hirtler)

Produkte sind vielerorts erhältlich

«Die Vorbereitungen der Alpzeit beginnen bereits Anfang Jahr», so Felix Püntener. «Ich nehme Kontakt auf mit den Bauern, die ihre Kühe ‹z Alp› geben.» Rund 800 Mutschli werden direkt auf der Alp verkauft. Ein Teil des Alpkäses wird in die Volg-Läden Attinghausen und Seedorf und der Landi Uri AG geliefert. Auch im Hofladen von Imhof Gemüse, Attinghausen, oder am Wochenmarkt in Altdorf und in Hofläden, Geschäften und Restaurants ausserhalb des Kantons sind die Alpprodukte erhältlich. Hinzu kommen private Kunden.

Die Alp Waldnacht ist mit zwei Seilbahnen erschlossen, damit wird der Käse von der Alp ins Tal transportiert und zum Teil im Keller der Genossenschaft Urner Alpkäseproduzenten eingelagert. Ein paar Laibe der Produktion überwintern im Käsekeller auf der Alp. Er schmeckt wunderbar, eher mild, fein und trotzdem würzig. Ein Waldnachter eben.