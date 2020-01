Radiomoderator bringt Diaabend auf die Bühne des Theaters Uri Mit «Alltag Sonntag» will Reeto von Gunten am 5. Februar für Lachmuskelkater im Theater Uri sorgen.

Reeto von Gunten wird am 5. Februar auf der Bühne des Theaters Uri zu sehen sein. Bild: PD

(pd/RIN) Reeto von Gunten steht seit 2003 als Erzähler auf Bühnen und ist Radiomoderator beim SRF3. Für einen Abend voller Wortwitz, Popkultur und Momente, die staunen lassen, kommt er nun nach Altdorf ins Theater Uri. Dort wird Reeto von Gunten am Mittwoch, 5. Februar, um 20 Uhr seinen Diaabend «Alltag Sonntag» auf die Bühne bringen.

«Alles stehen und liegen lassen, endlich mal wieder Ruhe finden, die eigene Mitte – mitten in der Woche», schreiben die Veranstalter zur Aufführung. «Es ist wie Yoga, nur lustiger. Ausgesprochen lustig sogar, inklusive Lachmuskelkater.»

Magische Momente laden zum Staunen ein

Dazwischen gebe es magische Momente, Staunen über die Welt und die eigene Wahrnehmung – so, dass man sich anschliessend besser fühle, inspiriert und entspannt. Das sei «Alltag Sonntag».

Es gebe Leute, die tatsächlich glauben, Reeto von Gunten arbeite nur am Sonntagmorgen, weil man ihm dann schweizweit am Radio dabei zuhören kann. Doch natürlich arbeite er auch unter der Woche. Nur sehe er seine Arbeit als Vergnügen; als Spiel, bei dem er herausfinden will, wie man aus kleinen Freuden ein grösseres Glück bauen kann. Mit seinem neuen Diaabend zeigt er auf, wie einfach dies allen gelingen kann.

«Reeto von Gunten ist wie Therapie, nur günstiger, lustiger. Und er hält länger an, im besten Fall sogar für immer – ‹Alltag Sonntag› eben», so die Veranstalter.