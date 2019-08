Mountainbike: Fabio Püntener glänzt mit Podestplatz Am Wochenende hat in Basel auf dem Areal der Pferderennbahn im Schänzli die siebte Etappe des Proffix Swiss Bike Cups stattgefunden. Für die Urner WM-Fahrer war es der letzte Formtest vor der Abreise nach Kanada. Roland Jauch

Fabio Püntener bei einem der künstlichen Hindernisse auf dem Rennbahngelände. In der Kategorie U23 gelang wurde er Zweiter. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Fabio Püntener fuhr taktisch geschickt in Gruppen. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Fabio Püntener in dritter Position. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Das Siegerpodium bei den U23-Herren; von links: Fabio Püntener, Joel Roth, Juri Zanotti (ITA). (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Reto Indergand belegte Rang 15. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Ungewohntes Terrain für Mountainbiker: Reto Indergand auf der Pferderennbahn. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Reto Indergand hinter dem späteren Sieger Lars Forster. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Reto Indergand in der Staubwolke eines anderen Fahrers. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Linda Indergand fuhr auf Rang 6. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Linda Indergand vor der Russin Irina Kalentyeva. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Sie war zufrieden mit ihrem Wettkampf und scheint rechtzeitig für die WM in Form zu sein. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Melanie Tresch beendete das Rennen auf dem 25. Rang. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Sie biss sich trotz Asthmasymptomen durch den Wettkampf. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) Die beiden Urner Junioren: Roman Zberg und Cyrill Leu. (Bild: Roland Jauch, Basel, 18. August 2019) 14 Bilder Urner Biker absolvieren letzten Formtest vor den Weltmeisterschaften

Fabio Püntener hat diesen Test mit Bravour bestanden. Er holte sich im Feld der Elite Herren den 10. Rang. In der Sonderwertung der U23-Fahrer musste sich Püntener nur von Joel Roth geschlagen geben. Püntener verpasste nach den Startrunden den Anschluss an die Spitzengruppe, in der sich auch Roth befand. Der Silener verstand es dann aber, sich von Rang 25 nach der ersten grossen Runde im Feld der Elite-Fahrer nach vorne zu arbeiten. Den neunten Rang verpasste er im Sprint nur um wenige Zentimeter gegen den Österreicher Gregor Raggl. Der Rückstand auf Sieger Lars Forster betrug 1:50 Minuten.

Fabio Püntener: «Ich habe grosse Fortschritte gemacht»

Es war für Püntener der erste Podestplatz in dieser Saison bei den U23-Fahrern. Neben diesem starken Ergebnis zeigte er sich aber auch über seine Entwicklung sehr erfreut: «Wenn ich das Rennen heute mit dem letzten Jahr vergleiche, habe ich grosse Fortschritte gemacht. Früher hatte ich Mühe mit den Elite-Fahrern mitzuhalten, heute konnte ich mich in der letzten Runde sogar noch von einer Gruppe absetzen.» Da das Rennen in der zweithöchsten UCI-Kategorie eingestuft ist, konnte Püntener auch noch wichtige Punkte für das UCI-Ranking sammeln. Dies wird ihm bei der Startaufstellung in den kommenden Rennen zu Gute kommen.

Reto Indergand fährt auf Rang 15

Für Reto Indergand war das Rennen der Abschluss einer intensiven WM-Vorbereitungswoche. «Ich wollte mit der Spitze mitgehen und war am Anfang auch in den Top 3 unterwegs.» Ab der dritten Runde konnte er nicht mehr mithalten und erreichte das Ziel mit 3:53 Minuten Rückstand auf Rang 15. Indergand meinte nach dem Wettkampf: «Wir haben diese Woche hart trainiert. Daher war mein Ziel heute auch nicht unbedingt eine Top-Rangierung.»

Linda Indergand kommt rechtzeitig in Form

Im Feld der Elite Damen siegte Jolanda Neff. Wie wichtig es ist, schon bei Rennbeginn in der Spitze dabei zu sein, zeigte sich auch bei Linda Indergand. Sie verlor beim ersten Anstieg den Kontakt mit den Führenden. Zusammen mit der Russin Irina Kalentyeva machte sie sich dann auf die Verfolgung und konnte einige Fahrerinnen überholen. Indergand ging als Vierte in die zweitletzte Runde. Zwischenzeitlich konnte sie sich auch von Kalentyeva lösen. Mit zwei Rundenbestzeiten holte die Russin Linda Indergand wieder ein und überholte sie. Linda Indergand wurde Sechste. Mit diesem Ergebnis zeigte sich Linda Indergand entsprechend zufrieden. Nach ihrer Verletzungspause scheint Linda Indergand im Hinblick auf die WM wieder rechtzeitig in Form zu sein.

Im Feld der Elite Damen war auch U23-Fahrerin Melanie Tresch unterwegs. Bei Tresch traten in der zweiten Runde Asthmasymptome auf. Trotz diesen Problemen fuhr sie das Rennen zu Ende und klassierte sich auf Rang 25.

Roman Zberg wird von Sturz gebremst

Junior Roman Zberg wurde bereits bei der Startrunde in einen Sturz verwickelt. Er konnte das Rennen fortsetzen, verlor aber viele Plätze. Von Zwischenrang 45 kämpfte er sich bis Schlussrang 32 vor. Cyrill Leu belegte den 49 Schlussrang.

Für Linda und Reto Indergand sowie Fabio Püntener gilt es nun die letzten Vorbereitungen für die Reise an die WM im kanadischen Mont-Saint Anne zu treffen. Das U23-Rennen mit Fabio Püntener ist auf den Freitag, 30. August, angesetzt. Die Rennen der Elite Damen und Herren einen Tag später.