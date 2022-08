Mountainbike Reto Indergand verpasst in Basel das Podest nur knapp Am zweitletzten Rennen im Rahmen des Swiss-Bike-Cups in Basel erzielten die beiden Urner Mountainbiker Reto Indergand und Fabio Püntener Spitzenresultate.

Die Pferdesportanlage Schänzli in Muttenz war am vergangenen Wochenende Schauplatz des Bike-Festivals-Basel, darin integriert die zweitletzte Veranstaltung im Rahmen des Proffix-Swiss-Bike-Cups 2022. Eine Woche vor den Bike-Weltmeisterschaften in Les Gets, Frankreich, nutzten noch viele Fahrerinnen und Fahrer diese Startgelegenheit zu einer letzten Standortbestimmung. So waren im Elitefeld der Herren 92 Fahrer aus 19 Ländern in Muttenz am Start.

Reto Indergand fährt über unebenen Untergrund am Proffix-Swiss-Bike-Cup in Basel. Bild: PD

Bereits in der ersten Runde verabschiedete sich eine zwölf Fahrer starke Gruppe von der übrigen Konkurrenz, unter ihnen erfreulicherweise auch Reto Indergand und Fabio Püntener. In dieser Spitze war dann so richtig Zunder drin, denn in jeder Runde gab es Attacken, ohne dass aber einer entscheidend wegkam. Erst in der zweitletzten Runde gelang es dem Schweizer Marcel Guerrini eine Lücke aufzureissen, was ihm den ersten Sieg in einem Eliterennen einbrachte.

Urner klassieren sich vorne, verpassen aber das Podest

Die beiden Urner verloren im letzten Anstieg den Kontakt zur ersten Verfolgergruppe, wobei sich Reto Indergand mit einem Kraftakt noch in den Schlusssprint einbrachte, dort aber um lumpige zwei Sekunden den zweiten Platz verpasste. Der fünfte Platz von Reto Indergand brachte ihm die Selektion als Ersatzmann für die WM ein, während Fabio Püntener als siebter ins Ziel fuhr.

In Basel erhielt auch der Nachwuchs Gelegenheit, sich der internationalen Konkurrenz zu stellen, was auch in diesen Kategorien zu äusserst gut besetzten Feldern führte. Silvan Gisler und Christian Zberg betreuten während der zwei Tage eine stattliche Anzahl Fahrerinnen und Fahrer vom Team Velo-Infanger/IG-Radsport-Uri. Sie durften dabei etliche gute Resultate verbuchen, ohne aber einen Ausreisser nach oben feiern zu können.

Heftiger Regen führt zu rutschigem Untergrund

Geschuldet war dies zum Teil auch den äusseren Bedingungen, die insbesondere am Samstag durch kurze, heftige Niederschläge die Beschaffenheit des Parcours veränderten. Der schlammige und dadurch rutschige Parcours war nur schwer zu befahren. Nichtsdestotrotz zeigten die Nachwuchsfahrerinnen und Nachwuchsfahrer der IG Radsport Uri starke Leistungen, wie Trainer Silvan Gisler und Betreuer Christian Zberg in ihren Analysen festhielten. (nae)