Kanton Uri Mozarts Requiem erklingt zum Allerseelen-Monat Der Kirchenchor und das Kirchenorchester Bürglen erreichten mit einer besonderen Andacht eine grosse Gemeinde.

Chor und Orchester konzertieren in der Bürgler Pfarrkirche St. Peter und Paul. Bild: PD

Am vergangenen Samstag konnte Pfarrer Wendelin Bucheli im Namen des Kirchenchors und des Kirchenorchesters eine äusserst zahlreiche Gemeinde zur Andacht «Sterben & Tod» in seiner Pfarrkirche St.Peter & Paul in Bürglen begrüssen. Alle Beteiligten überzeugen mit besonderem Engagement und Leidenschaft.

Der Kirchenchor Bürglen zeigte sich anlässlich der musikalischen Meditation von einer besonderen Seite und konnte mit dem «Re-Start» nach der Pandemie ein klares Zeichen für die geistliche Chormusik im Kanton Uri setzen.

Guter Geist im Kirchenchor

Der kleine Oratorienchor wirkte äusserst agil und meisterte dynamisch nuanciert alle Herausforderungen des monumentalen Werks. Die ausgeglichenen Register zeigten sich besonders in den anspruchsvollen Fugen als Teamplayer und verstanden es, in wechselnden Rollen sowohl führend wie auch eher begleitend zu musizieren. Der gestisch klare Dirigent Roman Walker formulierte als Gesangspädagoge offenbar hohe Ansprüche an seine Sängerinnen und Sänger, die je nach Passage entsprechende Klangfarben in den Kirchenraum zauberten. Ein in allem Teilen begeisterndes Ensemble lässt den guten Geist im Kirchenchor Bürglen erahnen.

Das Bürgler Kirchenorchester «Camerata Bürglen» wurde für Mozarts Requiem ergänzt, wobei es den Verantwortlichen ein besonderes Anliegen war, junge Talente zu berücksichtigen. Der sechzehnjährige Posaunen-Solist Simon Schnyder (Willisau) überzeugte restlos mit seinem einzigartigen Klang und den bis ins Detail gestalteten musikalischen Phrasen, die er im Dialog mit dem klangstarken Bass-Solisten (Michael Schwarze) als geradezu magischen Moment zu gestalten wusste.

Ein besonderes Flair für die Arbeit mit dem anspruchsvollen Streicherpart zeigte der Konzertmeister Andri Mischol (Kriens), dem es in enger Zusammenarbeit mit dem Dirigenten gelang, eine äusserst differenzierte Begleitung zu entwickeln.

Besondere Herausforderungen

Vor dem Hintergrund der eindrücklichen Aufführung des Mozart-Requiems in Bürglen stellt sich mit Blick auf die Urner Chorlandschaft doch die Frage nach der Zukunft der geistlichen Chormusik an sich. Wenn immer mehr der kleineren Gemeinden des Kantons Uri keine Chöre mehr unterhalten (können), wird der berechtigte Ruf nach einer Strategie unüberhörbar. Ob das Vorgehen in Bürglen mit dem noch jungen Kinderchor in zwei Altersstufen mittelfristig Früchte trägt, wird sich weisen.

Bleibt zu hoffen, dass die Kirchgemeinden das grosse Potenzial des gemeinsamen Musizierens für eine Kirche von morgen erkennen und entsprechend fördern. Roman Walker bringt es als Kirchenmusiker im Bezug auf das kirchliche Leben mit Shakespeare auf den Punkt: «To sing or not to sing, that is the question!». (pd/mu)