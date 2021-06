Museumspass Mit nur einem Ticket in fünf Urner Museen Die Erlebnisregion Wiege der Schweiz lanciert einen neuen Museumspass. Gäste erhalten damit Zutritt in Urner und Schwyzer Museen, die sich mit der Gründungsgeschichte der Schweiz oder Wilhelm Tell befassen.

Der Museumspass «Wiege der Schweiz» öffnet die Türen zu fünf Museen: Bundesbriefmuseum, Forum Schweizer Geschichte Schwyz, Ital Reding-Hofstatt, Historisches Museum Uri und Tell-Museum. Bild: PD

(sez) In die Zeit der alten Eidgenossen reisen. Auf den Spuren von Wilhelm Tell wandeln. Sich mit der Identität der Schweiz auseinandersetzen. Dazu lädt die Erlebnisregion Wiege der Schweiz ein – zum Beispiel mit einem Museumsbesuch. Neu bietet sie den Museumspass «Wiege der Schweiz» an, der Einlass gewährt in das Bundesbriefmuseum in Schwyz, das Forum Schweizer Geschichte in Schwyz, die Ital Reding-Hofstatt in Schwyz, das Historische Museum Uri in Altdorf und das Tell-Museum in Bürglen, wie Uri Tourismus in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Pass kostet 20 Franken und ist zwei Jahre gültig. Direkt zu Wilhelm Tell, lieber beim Bundesbrief anfangen oder doch zuerst die Bedingungen im frühen Mittelalter kennenlernen? Die Reihenfolge der Museen bestimmen die Gäste selber. Kinder dürfen die Schwyzer Museen gratis besuchen, und in den Urner Museen zahlen sie einen symbolischen Eintritt. So können auch Familien dem Gründergeist nachgehen und Gemeinschaft im doppelten Sinn erleben.

Auf der Suche nach den Wurzeln

Wer als Schülerin oder Schüler zum letzten Mal eines der fünf Museen besucht hat, wird sich wundern, wie sich diese verändert haben. Ausserdem zeigen die meisten der fünf Museen immer wieder neue Wechselausstellungen: Diesen Sommer präsentiert das Bundesbriefmuseum Kleinmeister der Landschaftsmalerei, im Forum Schweizer Geschichte Schwyz sind die Royals zu Besuch, in der Ital Reding-Hofstatt stellt Lothar Eugster Landschaftsbilder aus, und das Historische Museum Uri widmet sich den Arbeiten von Karl Iten.

Die IG Wiege der Schweiz Die Tourismusorganisationen Uri Tourismus, Schwyz Tourismus und Erlebnisregion Mythen haben sich 2019 zur Interessengemeinschaft (IG) Wiege der Schweiz zusammengeschlossen. Sie arbeiten mit touristischen Leistungsträgern, Wirtschaftspartnern sowie den Volkswirtschaftsdirektionen der Standortkantone Uri und Schwyz zusammen. Vision der IG ist es, den Besucherinnen und Besuchern einen Raum zu bieten, in dem sie sich aktiv mit der Identität sowie den gesellschaftlichen und kulturellen Werten der Schweiz auseinandersetzen können. Schirmherr des Projekts ist Bundesrat Ueli Maurer. Die «Wiege der Schweiz» ist ein Projekt der Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP). (sez)

Der Pass sei als Stempelbüchlein aufgebaut. Für jedes besuchte Museum erhalte man einen museumstypischen Stempel, was den vollen Stempelbogen zu einem schönen Souvenir mache, wie Uri Tourismus schreibt.