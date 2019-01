Musikschule Uri erzählt die Geschichte einer relaxten Schildkröte Zum 40-Jahr-Jubiläum der Musikschule Uri sorgen 38 Schüler für viel Gesang, Tanz und Theater. Die Erzählung, neu interpretiert von Madlen Arnold, handelt von einer Schildkröte, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt.

Die Kinder proben für die musikalische Erzählung im Kellertheater Vogelsang. (Bild: PD)

Alles entstand aus einem Zufall. Die Musikschule Uri hatte Madlen Arnold angefragt, ob sie eine Geschichte für eine musikalische Erzählung schreiben könnte. So begann die Theaterpädagogin mit einer Geschichte, die davon erzählt, dass es gut ist, so wie man ist. Wie es der Zufall will, las Arnold auch zeitgleich das Kinderbuch «Tranquilla Trampeltreu, die beharrliche Schildkröte» von Michael Ende.

«Diese Geschichte hat ideal zur musikalischen Erzählung gepasst», erinnert sich Arnold. Sie erzähle vom Glauben an sich selbst, vom guten Mut, davon, sich selber nicht beirren zu lassen, und dass man auch mal langsam sein darf.

Die Schildkröte Calma ist langsam – im Denken und Gehen. Ebenfalls ist sie stur. Als ihre Majestät, der Löwe Lionel der Dritte, mit dem ganzen Tierreich Hochzeit feiert, will auch die Schildkröte dabei sein.

Mal humorvoll, mal nachdenklich

So macht sie sich auf den Weg und wird von den anderen, schnelleren Tieren argwöhnisch beobachtet. Aber vom Weg abbringen lässt sich Calma nicht. Am Ende erscheint sie rechtzeitig – jedoch nicht zu dem Anlass, den sie zuerst geplant hatte. Diese Geschichte wird das Thema der Aufführung sein und ist mal humorvoll, mal regt sie zum Nachdenken an.

Zu ihrem 40-Jahr-Jubiläum will die Musikschule Uri mit dem ganzen Kanton Uri feiern – und deshalb auch den Kindern und Familien etwas bieten. So entstand die musikalische Erzählung. Diese Veranstaltung ist neben Lehrerkonzerten in Altdorf und Andermatt sowie einem Jubiläumsmusical eine von mehreren «Klangfang»-Jubiläumsanlässen.

Aufgeführt wird die musikalische Geschichte mit dem Kinder- und Jugendchor der Musikschule Uri unter der Leitung von Lea Ziegler Tschalèr und Eve Kopli Scheiber. Madlen Arnold wird erzählen, die 32 Mädchen und Jungen singen und sind Teil der Geschichte. Sechs Musikschüler sorgen unter der Leitung von Roman Blum für die musikalische Begleitung. Die Schauspielerin Madlen Arnold leitet die Schauspielgruppe der Musikschule Uri.

Musikschule unterrichtet neu auch Tanz und Theater

Dass Tanz und Theater an der Musikschule Uri unterrichtet werden, ist neu. Erst vergangenes Jahr startete die Musikschule dieses Pilotprojekt.

«Es läuft prima», sagt Arnold und ergänzt. «In meinem Kurs spüre ich sehr, dass sich die jungen Menschen miteinander wohlfühlen.» Auch von der Tanzgruppe unter der Leitung von Jeanine Dinger höre sie nur positive Rückmeldungen. Teilnehmen dürfen motivierte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren – maximal 14 Personen pro Gruppe. Für die Theatergruppe sind so viele Anmeldungen eingegangen, dass die Musikschule Uri eine zweite Gruppe unter der Leitung von Stefanie Huwyler eröffnete.

Die Theatergruppe probt jeweils montags, 17.15 bis 18.45 Uhr, die Tanzgruppe jeweils dienstags von 17.45 bis 19.15 Uhr, im Schulhaus St. Karl in Altdorf. Alle Sparten – Musik, Chor, Tanz und Theater – werden am Jubiläumsmusical vom 25. Mai im Theater Uri zusammen auftreten. (pd/RIN)