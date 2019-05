Musikalische Verschmelzung erfüllt Altdorfer Kulturkloster Gregorianische Choräle vermischt mit aktueller Musik sollen das Publikum die Zeit vergessen lassen.

Die Mitwirkenden von «tempus fluit - tempus fugit». (Bild: PD)

(pd/ml) Am kommenden Sonntag werden im Kulturkloster Altdorf gregorianische Choräle und heutige Musik in Verbindung, Gegenüberstellung und Verschmelzung aufgeführt. Die Veranstalter versprechen eine Balance aus alten und neuen, schlichten und experimentellen, komponierten und improvisierten Klängen.

Das Konzert wird im Rahmen des innerschweizer Kulturprojektes «Die andere Zeit» der Albert Koechlin Stiftung organisiert. Das Albin-Brun-Quartett und das A-cappella-Enxemble Vocabular in Schola treten auf. Für Konzept und Projektleitung ist Albin Brun verantwortlich. Die Leitung der gregorianischen Choräle liegt bei Guido Gassmann.

Verschiedene Stilrichtungen aus der Gegenwart

Im Konzertprogramm «tempus fluit – tempus fugit» («Die Zeit fliesst – die Zeit flieht») treffen zwei ganz unterschiedliche Empfindungen von Zeit aufeinander. Die schwerelos im Raum schwebenden Klänge der gregorianischen Choräle aus dem frühen Mittelalter verbinden sich mit Kompositionen und Improvisationen von Musikern aus dem Hier und Heute.

Dabei sind die fliessenden, rhythmisch nicht genau notierbaren Choralmelodien Ausdruck eines Zeitverständnisses, in dem sich die Menschen – die Uhr war noch nicht erfunden – an den Zyklen und Rhythmen der Natur, den Jahreszeiten, dem Lauf der Sonne und dem Sternenhimmel orientierten. Heute hingegen sind wir geprägt von der Erfahrung einer kleinteilig fragmentierten Zeit, die sich auch in der aktuellen Musik mit ihren Grooves und metronomisch exakten Beats niederschlägt.

Nun wollen die Künstler aber nicht etwa Hip-Hop-Grooves mit Gregorianik kombinieren. Vielmehr begegnen sie den Chorälen als heutige Zeitgenossen, die mit unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen vertraut sind, und versuchen auf diese Weise, die verschiedenen Zeitkonzepte auf der Ebene der Musik erlebbar zu machen. Das Ziel ist es, dass die Zuhörer in die Musik eintauchen und ebendiese Zeit(-Konzepte) vergessen können.