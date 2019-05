Musikalisches Duo tritt in Altdorf auf Die Zweiergruppe «Bastler und Grautier» verzücken durch subtile Texte und stimmige Musik. Diesen Samstag sind sie im Vogelsang in Altdorf.

Musikalisch und humorvoll: Bastler & Grautier. (Bild: PD)

Diesen Samstag, 11. Mai, tritt im Kellertheater im Vogelsang das Duo Bastler und Grautier auf. Wie es in einer Mitteilung heisst, bewegen sich die beiden Künstler mit einer Mischung aus Chansons und subtilem Humor an der Grenze zwischen Kabarett und Zweimannband. Sie spielen eingängige Songs mit geistreichen Texten und treffen abwechselnd den Nerv der Zeit.

In ihrem neuen Programm «chli breit» singen Bastler und Grautier doppeldeutig und zweistimmig gegen die Liebe, über Hündeler, vom Schlachtfeld Alltag und über ihr Leben auf der dunklen Seite des Mondes. Dazwischen erzählen sie vom Proben in der Waschküche und bandinternen Beziehungsproblemen. Von der Realität lässt sich das ungleiche Duo dabei nicht beeindrucken. Lieber folgen die beiden ihrem Band-Credo: «Die Wahrheit wird masslos überschätzt und ist vielleicht nicht einmal halb so wichtig wie eine gute Geschichte». (pd/stp)