Musikschule Uri lanciert ihr Jubiläumsjahr Zu ihrem 40. Geburtstag bietet die Musikschule Uri im Verlaufe des Jahres 2019 für alle Geschmäcker etwas. Beim Auftaktanlass vom Samstag kamen vor allem Kinder voll auf ihre Kosten. Urs Hanhart

Aus Anlass ihres 40-jährigen Bestehens wartet die Musikschule heuer unter dem Titel «Klangfang 19» mit diversen Jubiläumsveranstaltungen auf. Den Auftakt in dieser Reihe bildete am Samstag ein Event, der sich vorab an ein ganz junges Publikum richtete. Kinder, die zum Teil von ihren Eltern begleitet wurden, kamen im voll besetzten Kellertheater Vogelsang in den Genuss einer Art Märchenstunde, sehr unterhaltsam angereichert mit Gesangseinlagen, dargeboten vom Kinder- und Jugendchor der Musikschule Uri unter der Leitung von Lea Ziegler Tschalèr und Eve Kopli Scheiber, sowie mit musikalischen Intermezzos eines sechsköpfigen Musikschulensembles. Insgesamt waren rund drei Dutzend Sänger und Musikanten an dieser Jubiläums-Startproduktion beteiligt.

Eine tierisch hinreissende Aufführung

Beim Jubiläumsanlass «Die Fabel» der Musikschule Uri im Kellertheater Vogelsang in Altdorf erzählte Madlen Arnold die Geschichte der Schildkröte Calma. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 2. Februar 2019)

Als «Märchentante» agierte gewohnt humorvoll und gestenreich die bekannte Schauspielerin und Theaterpädagogin Madlen Arnold. Einleitend verriet sie dem sichtlich erwartungsfroh gestimmten Publikum: «Ich erzähle euch heute, zusammen mit allen, die auf der Bühne sind, die Geschichte der Schildkröte Calma. Sie ist 80-jährig und damit doppelt so alt wie die Musikschule Uri. Für eine Schildkröte ist sie damit noch relativ jung, denn diese Tiere können ein stolzes Alter von bis zu 200 Jahren erreichen.»

Letztlich doch noch ein Happy-End

Schildkröten bewegen sich bekanntlich sehr langsam. Das war denn auch der Clou der Geschichte. Calma wurde wie alle anderen Tiere auch zur Hochzeitsfeier von König Lionel dem Dritten eingeladen. Nach reiflicher Überlegung entschloss sie sich, die Einladung anzunehmen und den langen sowie beschwerlichen Weg unter die Füsse zu nehmen. Auf dem Marsch begegnete Calma verschiedenen anderen Tieren, darunter Schnecken, Affen und Raben. Sie wurde von allen mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass sie mit dem angeschlagenen, sehr gemächlichen Tempo nie und nimmer rechtzeitig zur Hochzeit kommen würde. Aber die Schildkröte liess sich davon nicht entmutigen und setzte ihren Weg unbeirrt fort. Letztlich gab es dann doch noch ein Happy-End. Calma verpasste zwar den Hochzeitstermin von Lionel dem Dritten um Jahre, dafür erschien sie aber genau rechtzeitig zur Hochzeit von König Lionel dem Vierten.

Der Kinder- und Jugendchor der Musikschule Uri reicherte die Geschichte der Schildkröte Calma mit Gesangseinlagen an. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 2. Februar 2019)

Zur Moral dieser Geschichte war in der Vorschau zu lesen: «Das Abenteuer von Schildkröte Calma ist eine tierisch hinreissende Aufführung zur Zuversicht und den Mut, langsam und optimistisch die Ziele des Lebens zu erreichen.» Für ihre Darbietungen erhielten die Beteiligten zum Schluss einen lang anhaltenden, frenetischen Applaus.

Musikschule sorgt für Fasnachtsspektakel

Das nächste Jubiläums-Highlight folgt in rund einem Monat. Die Musikschule Uri wird im Rahmen der Fasnacht den Altdorfer «Gidelmäändig»-Umzug vom 4. März um eine knallige Attraktion bereichern. Geplant ist ein Perkussion-Spektakel der Superlative. Eine zusätzliche Rockband und wilde Tanzeinlagen sollen die Fasnächtler garantiert in Feierlaune versetzen.

Musical und Musiktheater geplant

Einen weiteren Jubiläumanlass gibt es dann am letzten März-Wochenende. Arrivierte Urner Musikpädagogen präsentieren ihre Virtuosität und nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch verschiedene musikalische Zeitepochen. Mit der grossen Kelle angerichtet wird am 25. Mai. An diesem Tag gelangen nämlich im Theater Uri ein von der Musikschule Uri produziertes Musical und ein Musiktheater zur Aufführung.