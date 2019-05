Musikverein Haldi trotzt dem Schneetreiben Das Frühlingsfest auf dem Haldi ist trotz misslicher äusserer Bedingungen ein gemütlicher Anlass geworden. Einheimische Musikanten übertrugen ihre Freude auf das Publikum. Josef Mulle

Das Lärchäwald-Cherli mit Mutter Frieda Arnold und ihren Töchtern Michaela, Andrea und Regula (von links) begeisterte das Publikum mit seinen Liedern und Jodeln. (Bild: Josef Mulle, Haldi, 4. Mai 2019)

Die Miene von Hans Müller, Präsident des Musikvereins Haldi, strahlte nicht gerade Optimismus aus, als das Schneetreiben vor Beginn des «Friähligfäscht 2019» am vergangenen Samstag immer dichter wurde. Doch unentwegt karrte der Shuttlebus Gäste von der Bergstation in die Mehrzweckhalle Haldi. Auch die Haldibergler selber liessen ihren Musikverein nicht im Stich. Schliesslich gab es fast ein volles Haus und Hans Müller, diesmal freudestrahlend, konnte die Musikfreunde und Gäste willkommen heissen.

Den ersten Part des Unterhaltungsabends bestritt der organisierende Musikverein unter der Leitung seines Dirigenten André Ritter gleich selber und setzte dem Tiefdruckgebiet draussen einen musikalischen Gegenpol. Dieser machte Wind und Schneetreiben schnell vergessen. Der erste gespielte Titel, die Polka «Chodounska» (Festwies-Polka) war denn auch gleich Programm: Es wurde ein gemütliches Fest ganz nach dem Geschmack des anwesenden Publikums.

Der Musikverein brillierte mit weiteren Vorträgen, wobei sich wunderschöne Polkas mit fetzigen Rhythmen abwechselten. Damit wurde die sichtbare Spielfreude der Musikanten auch auf die Zuhörerschaft übertragen. Mit der dritten Zugabe «Dem Land Tirol die Treue», der Tiroler Nationalhymne, zeigte das Corps, dass es auch gesanglich zu überzeugen vermag.

Einheimische setzten Glanzpunkte

Den zweiten Teil eröffnete Hornist Toni Gisler alias Tumay, der in kompetenter und witziger Art und Weise durch das Programm führte. Für einmal konnte er nicht Künstler von aussen, sondern einheimische Kräfte ansagen und vorstellen.

Den ersten Glanzpunkt setzten die beiden jungen Schwyzer­örgeler Sven und Luca Püntener, die nicht nur musikalisch überzeugten, sondern auch durch ihr Mienenspiel das Publikum zu begeistern vermochten. Tosender Applaus veranlasste den Moderator, für die beiden Örgeler einen zweiten Auftritt zu ermöglichen.

Bereits über einige Jahre Bühnenerfahrung verfügt das Lärchäwald-Cherli – das nächste musikalische Highlight, welches Tumay dem Publikum vorstellte. Das einheimische Frauenquartett mit Mutter Frieda Arnold samt ihren Töchtern Michaela, Andrea und Regula ist mit seinem Liedgut seit 2009 unterwegs und bestreitet rund fünf Auftritte pro Jahr. Das Publikum zeigte sich begeistert von der Strahlkraft und Reinheit der Frauenstimmen, die die vorgetragenen Lieder und Jodel zu einem Hörgenuss erster Güte werden liessen. Mit lang anhaltendem Applaus wurden auch vom Lärchäwald-Cherli noch etliche Zugaben gefordert.

Den Schlusspunkt unter eine in allen Teilen gelungene Veranstaltung auf dem mittlerweile mit Frühlingsschnee bedeckten Haldi setzte die Ländlerkapelle Echo vom Heuboden. Was die drei Musikanten aus Oberägeri boten, darf ebenfalls mit den Superlativen grossartig und mitreissend bezeichnet werden. Eine gut geführte Festwirtschaft und eine Bar, in der DJ Wisi & Friends das Jungvolk auf ihrer Seite hatten, rundeten das «Friähligsfäscht 2019» zusätzlich ab.