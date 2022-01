Nach Absage im 2020 Das OK ist zuversichtlich: Das Volksmusikfestival Altdorf soll stattfinden Vom 20. bis zum 22. Mai treten in Altdorf zirka 25 Volksmusik-Formationen auf: Die Veranstalter versprechen Tanznächte und Musik aus allen Landesteilen.

Volksmusikfestival Altdorf 2018: Roothuus Gonten. Bild: Urs Hanhart

Ab dem 20. Mai ist es soweit: Während einem Wochenende soll in Altdorf gejuchzt und getanzt werden. Das OK des Volksmusikfestivals Altdorf teilt mit, dass die Veranstaltung nun wieder stattfinden soll. «Nach der Absage 2020 sind wir hinsichtlich der Corona-Lage nun zuversichtlich, unter der dannzumal gebotenen Vorsicht und den geltenden Bedingungen dem Publikum ein einzigartiges Erlebnis bieten zu können», wird Erich Herger, Präsident des Hauses der Volksmusik, zitiert.

Das Programm aus dem Jahr 2020 soll dabei als Basis für das Festivalprogramm 2022 dienen. Unterhaltung, Tanznächte, Konzerte aus allen Landesteilen und ein Seitenblick ins Südtirol stehen an. «Wir präsentieren Volksmusik, wie sie in der Schweiz traditionell gespielt wird. Unser Festival achtet aber auch darauf, der Entwicklung und neuen Ausprägungen der Volksmusik eine Bühne zu geben», so Markus Brülisauer, Geschäftsführer des Hauses der Volksmusik, in der Mitteilung.

Wer die Volksmusik liebe, der höre an verschiedenen Spielorten bekannte, aber auch neue Töne. Insgesamt sind es zirka 25 Formationen, die im Theater Uri, im «Schlüssel»-Saal und im Festzelt aufspielen. In der Pfarrkirche St. Martin findet am Sonntag ein Gottesdienst statt, wo nicht nur Kilbiklänge ertönen. Kulinarischer und musikalischer Treffpunkt sei ausserdem die Festwirtschaft auf dem Lehnplatz, schreiben die Veranstalter. (mah)