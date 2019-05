Nach dem Rekordjahr 2018 steht das Strukturprojekt Brüsti an Neuwahlen im Verwaltungsrat und die Präsentation des Strukturprojektes Brüsti standen im Mittelpunkt der GV der Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG. Kari Briker ersetzt Reto Gisler im Präsidium.

Reto Gisler (rechts) gibt das Präsidium an Kari Briker weiter. (Bild: Georg Epp, Attinghausen, 6. April 2019)

(EG)

41 Aktionäre mit total 618 Aktionärsstimmen – beinahe doppelt so viele wie üblich – besuchten die 45. ordentliche GV der Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG (LAB). Hauptgrund für den Grossaufmarsch war die Präsentation des Strukturprojekts Brüsti, in das die LAB mit einer geplanten Zubringerbahn Bergstation Brüsti – Bergstation Skilift entscheidend involviert ist.

Zuerst aber freute sich Verwaltungsratspräsident Reto Gisler, sehr positiv über das vergangene Jahr zu berichten: Die LAB verbuchte 2018 das zweite Rekordjahr in Folge. Die Auslastung der Seilbahnkabine auf der Sektion zwei war mit 4,72 Personen pro Fahrt höher als niemals zuvor. Insgesamt transportierte die LAB 44117 Personen. Das sind 919 Personen oder 2 Prozent mehr Fahrgäste als im Rekordjahr 2017. Das Jahresergebnis im Personenverkehr stieg um 33757 Franken auf 252792 Franken. Noch nie hat die LAB einen höheren Verkehrsertrag ausgewiesen. Nach Rückstellungen und Abschreibungen von rund 79000 Franken blieb ein Gewinn von 584 Franken. Die Versammlung folgte dem Antrag des Verwaltungsrates, nämlich den Gewinn auf die Rechnung 2019 vorzutragen und den Verwaltungsrat zu entlasten.

Präsident tritt nach neun Jahren zurück

Im vergangenen Jahr wurde investiert, so zum Beispiel in den Parkplatz in der Mittelstation Kohlplatz: Er wurde asphaltiert und mit Parkfeldern gezeichnet. Zudem wurde ein neues Kassensystem mit Terminal für Kartenbezahlung realisiert.

Nach neun Präsidialjahren reichte Präsident Reto Gisler die Demission ein. Als neuer Verwaltungsratspräsident wählten die Aktionäre einstimmig und mit grossem Applaus den bisherigen Vizepräsidenten Kari Briker. Demissioniert hat auch die Sekretärin Brigitte Schilter und als Vertreterin der Gemeinde Attinghausen nimmt neu Romy Isenschmid im Verwaltungsrat Einsitz, weil Anita Zurfluh als Gemeindepräsidentin gewählt wurde. Mit Daniel Epp, Projektleiter Garaventa und mit Remo Gisler, Hüttenwart Chelenalphütte/Lehrer konnte der Verwaltungsrat wieder komplettiert werden. Er setzt sich für die nächsten drei Jahre nun wie folgt zusammen: Präsident, Kari Briker; Vizepräsident, Daniel Epp; Verwalterin, Yvonne Arnold; Technischer Leiter, René Infanger und Sekretariat, Remo Gisler.

Auch in der Kontrollstelle gab es eine Änderung: Für Walter Bär, der die letzten 28 Jahre als Präsident der Kontrollstelle amtete, konnte neu Egon Arnold verpflichtet werden. Fleur Tresch wird neue Präsidentin der Kontrollstelle und Bernhard Arnold bleibt im Amt. Als erste Amtshandlung würdigte der neu gewählte Präsident Kari Briker die Leistung der vier Abgänger. Der abtretende Präsident Reto Gisler erhielt eine lebenslange Freikarte für die LAB und eine Harley Davidson in Miniformat.

Präsentation Strukturprojekt Brüsti

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Familie Zgraggen, Lauerz ihre Liegenschaften (Restaurant, Skilift, Rämseli und Kulmli) verkaufen will. Um einen nächsten Schritt gehen zu können, wurden im Sommer 2018 alle Teile im Besitze der Familie Zgraggen auf dem Brüsti in die neu gegründete «Brüsti Immobilien AG» überführt. Seit Dezember 2018 ist der Verwaltungsrat der LAB offiziell über den Stand der Veräusserungen informiert worden. Er trat auch mit dem Kaufinteressenten Zgraggen Holding AG, Schattdorf in Kontakt, denn das Strukturprojekt betrifft auch die LAB in beträchtlicher Weise, bietet anderseits aber auch grosse Chancen.

In drei Teilen wurde im Detail über die geplanten Absichten informiert, die Strukturveränderungen auf dem Brüsti zu realisieren und damit den Betrieb von Skilift und Berggasthaus Zgraggen weiterhin zu erhalten. So informierte Andreas Arnold, Vorsitzer der IG Brüsti und Vizepräsident der Einwohnergemeinde Attinghausen, einleitend. Die IG Brüsti ist breit abgestützt und hat sich zum Ziel gesetzt, mit verschiedenen Massnahmen die Infrastrukturen auf dem Brüsti zu verbessern. So soll neu ein Rundweg Hohnätsch realisiert, der Wanderweg Chäserli-Kulmberg ausgebaut, der Wegabschnitt ins Gitschental ergänzt und der Rundweg Chräien neu erschlossen werden. Auch am Furgeli sind Wegverbesserungen geplant.

Ruedi und Simon Zgraggen von der Zgraggen Holding AG informierten anschliessend über das Entwicklungskonzept. Die Zgraggen Holding AG beabsichtigt die Aktien der Brüsti Immobilien AG zu übernehmen und in die Liegenschaften zu investieren. Um den Kauf zu realisieren, werden weitere Partner, insbesondere die LAB, die Gemeinde Attinghausen, die Korporation Uri und auch die Anwohner auf dem Brüsti gebraucht. Die Zeit drängt, da die Kaufabsichten nur bis im kommenden Herbst bestehen. Investiert werden, soll in das 20-jährige Berggasthaus Zgraggen, in den Skilift, ein Pistenfahrzeug, das Pistenangebot und die Gebäude Rämseli und Kulmli. Des weiteren besteht die Absicht, mit einem Kinderskiland und einem Spielplatz für den Sommertourismus die Attraktivität auf dem Brüsti zu verbessern.

Verbindungsbahn für Umsetzung zwingend

Das Strukturprojekt zu realisieren ist nur möglich, wenn die Erschliessungsbahn Bergstation LAB und Bergstation Skilift realisiert wird. Über diese geplante Erschliessungsbahn orientierte Reto Gisler. In einer ersten Studie wurde eine Pendelbahn mit nur einer Kabine und einem Fassungsvermögen von vier Personen ins Auge gefasst. Die Fahrzeit für die 255 Meter Distanz soll 1,4 Minuten betragen und die Kapazität soll reichen, um die ankommenden Fahrgäste zu transportieren.

Eine erste Kostenberechnung sieht eine Investition von 1,64 Millionen Franken vor. Ein möglicher Finanzierungsplan wurde auch erläutert: 720000 Franken sollen von Bund und Kanton geleistet werden, mit Darlehen von Gemeinde, Stiftungen, Ferienhausbesitzern, Skiklub, Zgraggen Holding AG, einer Aktienkapitalerhöhung von 450000 Franken und verschiedenen anderen Partnern wäre eine Finanzierung denkbar.

Dank der Verbindungsbahn und verbesserter Infrastruktur besteht gemäss Studien die Möglichkeit, eine Kapazitätserhöhung von 18 Prozent zu erreichen. Die Kapazitätserhöhung ist aber zwingend, um nicht in finanzielle Probleme zu geraten. Auf eine generelle Preiserhöhung für die bestehenden Bahnen soll verzichtet werden. Eine erste Kostenberechnung für die Fahrt mit der Verbindungsbahn rechnet mit 4.50 Franken.

Allgemein zeigten sich die Anwesenden sehr erfreut über das Projekt und über den Mut, das Strukturprojekt anzugehen. In einer Konsultativabstimmung befürworteten alle anwesenden Aktionäre die Weiterverfolgung des Projekts und erklärten sich auch bereit, bei einer Realisierung wieder Aktien zu zeichnen. Das ganze Projekt wurde beim Kanton zur Überprüfung eingereicht und in absehbarer Zeit müsste eine ausserordentliche Generalversammlung für weitere Schritte einberufen werden.