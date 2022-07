Nachgefragt Gewerbearena: Ist man bereit, Vorschriften zu lockern? Stefan Büeler ist Vorsteher des Amts für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr und kümmert sich mit seinem Team um die Standortförderung von Uri und die Vermarktung der Werkmatt. Er nimmt Stellung zum Projekt Gewerbearena.

Stefan Büeler, Vorsteher Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr. Bild: Florian Arnold

Unternehmer Franz Kempf stiess mit einer Werbeaktion auf sehr wenig Interesse. Hat Uri ausserkantonal schlechte Karten?

Stefan Büeler: Einzig von einer Inserate-Aktion darauf zu schliessen, macht nicht Sinn. Firmen brauchen bei ihren Entscheidungsprozessen für einen Standort eine längere Bearbeitung mit einer Palette an Kommunikationsmassnahmen. Neben Inseraten sind das Online- und Printauftritte, Bilder, Videos, aber vor allem auch der persönliche Kontakt. Ich glaube, dass es für viele Firmen noch zu früh ist, ihr Interesse zu bekunden. Viele beteiligen sich erst dann, wenn ein Projekt schon im Bau ist. Im Übrigen stellen wir bei Anlässen fest, dass der Kanton Uri durchaus positiv wahrgenommen wird und gute Karten hat, vor allem durch die Erreichbarkeit mit dem neuen Kantonsbahnhof. Und die Zahlen belegen: Die Arbeitsplätze und die Einwohnerzahlen steigen auf einem gesunden Niveau.

Welches Image hat Uri sonst noch?

Viele kennen Uri nicht so gut und nur von der Durchfahrt. Aber Leute, die sich damit befassen, erkennen, dass Uri innovativ und trotzdem bodenständig und verlässlich ist und sich an der Zusammenarbeit orientiert. Und ich höre immer wieder die Aussage: «Es ist gar nicht so weit weg, wie ich dachte.» Wir selber versuchen auf die gute Lage an der Nord-Süd-Achse und das gute Kostenumfeld aufmerksam zu machen. Man kann Pläne schnell und verlässlich umsetzen.

Das Projekt Gewerbearena möchte auch diese Vorteile ausspielen. Wie steht die Volkswirtschaftsdirektion dazu?

Wir unterstützen das Projekt und stehen im engen Austausch mit Franz Kempf, denn schliesslich gehört das Land dem Kanton, welcher das Land verkaufen oder im Baurecht abtreten würde. Für uns ist es ein gutes Zeichen, dass verschiedene Betriebe sich an diesem Projekt beteiligen wollen.

Die Auflagen sind streng: Wird man diese etwas lockern, damit das Projekt zum Fliegen kommt?

Wir fordern für die Werkmatt eine hohe Arbeitsplatzdichte. Ich bin aber zuversichtlich, dass dies mit den verschiedenen Betrieben, wie es geplant ist, möglich sein wird. Wenn es Spielraum gibt, wird dieser natürlich ausgeschöpft, ohne dass der Quartiergestaltungsplan in Frage gestellt wird. Daneben bieten wir unsere Unterstützung beim Vermitteln von Kontakten an.

Die Werkmatt basiert auf einer grossen Vision. Hat sich diese verändert, seit man am Markt ist?

Eine Vision sollte man immer haben, aber wir arbeiten in kleinen Schritten daran. Ein erstes Baufeld sowie die beiden denkmalgeschützten Gebäude sind verkauft, die bestehenden Flachlagerhallen sind gut zwischengenutzt. Und die Dynamik an Interessenten hat zugenommen.

Wie steht es um weitere Projekte?

An drei sind wir dran, und zuversichtlich, dass diese realisiert werden. Eines davon ist der Innovationspark Gotthard, eine private Interessentengruppe von Urnern. Bei einem anderen mit einem ausserkantonalen Investor, das schon weiter fortgeschritten ist, wird mit der Kommunikation noch etwas zugewartet. Sobald wir darüber sprechen können, wird das Potenzial des Areals noch besser sichtbar sein und vielleicht noch andere Firmen zu einem Schritt hierhin bewegen. Für weitere Dynamik wird auch der Bau des Halbanschlusses sowie eine weitere Erschliessungsetappe sorgen. Auch die Vermarktung treiben wir weiter voran.