Nachgefragt

Malters Zarte Guetzli, schnelle Roboter und kilometerlange Schoggileitungen: Hug präsentiert das neue Backhaus

Über 60 Millionen Franken hat der Luzerner Backwarenhersteller Hug in die Erweiterung des Backhauses in Malters investiert. Am Donnerstag ist es feierlich eröffnet worden.