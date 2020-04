Nächtliche Arbeiten an Axentunnels vom 4. bis 7. Mai Vom 4. bis 7. Mai finden in den Tunnels der Axenstrasse nächtliche Instandhaltungsarbeiten statt. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen.

(lil) In der Woche vom 4. bis 7. Mai werden in drei Nächten Instandhaltungsarbeiten in den Axentunnels zwischen Flüelen und Mositunnel Süd ausgeführt, wie der Kanton Uri mitteilt. Die Arbeiten erfolgen zwischen 20.30 und 5 Uhr. Es ist mit Behinderungen und Wartezeiten zu rechnen, der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage geregelt.