Nationaler Orientierungslauf Altdorfer OL-Vereinspräsident Daniel Würsten wird Zehnter Zwölf Urner Orientierungsläuferinnen und -läufer nahmen am zweiten Orientierungslauf dieser Saison über die Langdistanz teil. Es resultierten Ränge im vorderen Mittelfeld, Chantal Nietslispach aus Bürglen wurde 27.

Chantal Nietslispach bei ihrem Zieleinlauf über die Langdistanz. Bild: Renata Gisler (Pfäffikon ZH, 27. März 2022)

Im zürcherischen Pfäffikon fand Ende März der zweite nationale Orientierungslauf-Wettkampf statt. Dabei handelte es sich um eine Langdistanzprüfung. Bei angenehmen Temperaturen trafen sich 1100 OL-Laufende aus der ganzen Schweiz und massen sich in 50 verschiedenen Kategorien. Das Gelände war abwechslungsreich mit teils gut belaufbarem Wald, Wiesenflächen und Sperrgebieten. Durchzogen wurde die hügelige Landschaft von vielen Wegen und Strassen. Die Waldpartien waren mit tiefen Gräben durchzogen, die das Überqueren erschwerten.

Insgesamt zwölf Urnerinnen und Urner nahmen an diesem Lauf teil und demonstrierten dabei ihre Ausdauer. Der Vereinspräsident der OLG KTV Altdorf Daniel Würsten wurde in der Kategorie der Herren über 60 guter Zehnter. Isabelle Gisler aus Altdorf konnte sich in der Kategorie Damen 18 den 11. Rang sichern. In der Kategorie drüber, bei den Damen 20, lief die Attinghauserin Lara Gisler auf den 15. Platz. Den 21. Rang konnte sich die Bürglerin Jill Nietlispach in der Kategorie Damen 14 sichern. Auf den 25. Platz lief Mike Gisler aus Attinghausen in der Kategorie Herren A Kurz. In der Kategorie Herren A Lang wurde Marcel Würsten auf dem 26. Platz rangiert. Chantal Nietlispach lief in der Kategorie Damen 16 auf den 27. Platz.