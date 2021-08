Nationalfeiertag auf dem Rütli «Wir müssen dranbleiben» sagt Landrätin Jolanda Joos-Widmer Auf dem Rütli wurde am Sonntag nebst Nationalfeiertag auch 50 Jahre Frauenstimmrecht gefeiert. Mit dabei Jolanda Joos-Widmer, die sich für Frauen in der Politik einsetzt.

Es regnet und der Nebel schleicht gemächlich zwischen die Berge von Brunnen. Auf dem Pier versammeln sich die Menschen, um gemeinsam auf dem Rütli den ersten August feiern zu können. Beinahe jede Generation ist vertreten. Mit ihren Regenjacken und Schirmen bilden sie einen bunten Kontrast zum grauen Wetter.

Eine von ihnen ist Jolanda Joos-Widmer. Sie steht auf dem kleinen Hügel, der das Rednerzelt ein wenig überragt und lauscht der Rede von Bundesrätin Simonetta Sommaruga. «Sie macht mir grossen Eindruck», sprach die 43-Jährige und lächelte. «Ich finde, man kann sich eine grosse Scheibe von ihr abschneiden.»

Landrätin Jolanda Joos-Widmer (SP) am 1. August 2021 auf dem Rütli: «Wir Frauen haben schon viel erreicht seit 1971.» Bild: Kathrin Brunner Artho (Rütli, 1. August 2021)

Jolanda Joos-Widmer ist im Toggenburg geboren, wohnt aber schon seit über 16 Jahren mit ihrem Ehemann und ihren drei Söhnen in Bürglen. Für sie war schon früh klar, in welche Richtung es politisch gehen soll: «Ich habe mit meinem Mann schon immer intensiv diskutiert und politisiert. Das machen wir auch jetzt noch.»

Kurz nach ihrem Umzug in den Kanton Uri schloss sie sich der SP an. Von da an ging es sehr schnell. Sie kam in den Vorstand und löste 2018 Toni Moser in seinem Amt als Landrat ab. Als Frau musste sie sich in der Partei nie unter Beweis stellen. Sie fühlte sich immer gefördert und sagt, dass immer darauf geachtet wurde, dass bei den Landratswahlen die Liste sehr ausgeglichen ist. In der Fraktion der SP/Grüne befinden sich fünf Frauen und vier Männer, dies sei wichtig und man soll die Frauen in der Politik fördern. Die Partei wolle das nicht einfach gegen aussen präsentieren, sondern auch danach Leben. In der Fraktion SP/Grüne schaue man sehr darauf, dass das Verhältnis von Mann zu Frau möglichst ausgeglichen ist und dies auch so weiter bleibt.

Jolanda Joos-Widmer beteiligt sich aktiv daran, dass mehr Frauen in die Politik aufgenommen werden. Ein entsprechendes Postulat, welches sie mit Fraktionskollegin Nora Sommer einreichte, wurde vom Landrat abgelehnt. Dies sei unglaublich schade, denn Frauen müsse man aktiv fördern, so Joos-Widmer. In der Pflicht stehen jedoch auch die verschiedenen Parteien.

«In den oberen Amtsleitungen haben wir fast nur Männer und das ist bitter.»

Zudem ist es ihr wichtig, dass alle Menschen gleichgestellt sind. Dazu hat sie im Landrat weitere Anfragen zu Frauen in der kantonalen Verwaltung oder zu häuslicher Gewalt eingereicht. Auch die Wahlbeteiligung sei ein immer wiederkehrendes Thema. Die heutige Debatte über das Stimmrechtalter 16 sei das beste Beispiel dafür, dass sich auch etwas bewegen kann.

Auf dem Rütli zu stehen, umgeben von all den Frauen, die sich aktiv beteiligen, sei eine Freude für Jolanda Joos-Widmer. Man solle auch mal zurückdenken und sich überlegen, wie viel erreicht wurde seit 1971.

«Wir haben viel erreicht, jedoch müssen wir trotzdem immer dranbleiben.»