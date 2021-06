Nationalturnen Erfolgreicher Saisonstart nach langer Pause: Andi Imhof siegt im Kandertal Über 630 Tage ist es her, dass die Nationalturner auf Kranzjagd gehen konnten. Am Samstag, 19. Juni, war es wieder so weit: Am Bernisch Kantonalen Nationalturntag in Reichenbach ging es für die Nationalturner-Elite wieder um Kranzehren.

(pd/RIN) 25 Urner Nationalturner des Turnvereins Bürglen machten sich auf, um im Berner Oberland im Kandertal am Bernisch Kantonalen Nationalturntag in Reichenbach auf Kranzjagd zu gehen. Nicht weniger als 21 Monate ist es her, dass sich die besten Nationalturner des Landes an der Schweizer Meisterschaft in Grosswangen am 21. September 2019 messen durften.



Elias Epp (links) und Andi Imhof lassen sich auf den Schultern ihrer Vereinskollegen feiern. Bild: PD

Etwas hat sich in der langen Wettkampf-Pause der Nationalturner nicht geändert: Wenn Andi Imhof am Wettkampf startet, dann führt der Sieg über ihn. Diese «Weisheit» bewahrheitete sich auch im Kandertal, Imhof führte die Rangliste bereits bei Halbzeit an. Aber der Wettkampf war keinesfalls ein Selbstläufer. Mit dem jungen Luzerner David Wüest rüttelte ein grosses Talent am Thron des Altmeisters, Wüest zeigte einen sehr überzeugenden Wettkampf und stand verdientermassen im Schlussgang gegen Andi Imhof. Imhof seinerseits musste sich beim Ringen ein paar Zehntel Punkte abziehen lassen, somit musste er im Schlussgang einen Rückstand aufholen. Dies machte der Urner Routinier auch mit aller Vehemenz. Nach etwa der halben Gangdauer konnte Andi Imhof seinen Gegner bezwingen und sich als Sieger auf die Schultern heben lassen.



Mit Remo Roner und Kilian Arnold waren auch noch zwei hoffnungsvolle Urner Talente in der Elite-Kategorie (A) am Start, sie konnten wiederum einige Akzente setzen und tasteten sich langsam an die begehrten Kränze heran.



Elias Epp gewinnt in überzeugender Manier

Was Elias Epp zu leisten im Stande ist, wussten die Nationalturner-Experten schon länger, aber was der junge Topathlet aus Attinghausen in Reichenbach zeigte, war «schlicht weg grandios», wie es in einer Mitteilung des Turnvereins Bürglen heisst. Schon bei den Vornoten war Epp im Fokus der Zuschauer, seine imposante Bodenübung sei mittlerweile schon ein «Publikumsmagnet» und weiss zu begeistern. Noch sehenswerter war seine Vorstellung beim Ringen und Schwingen, da muss sich Epp meist mit grösseren und schwereren Gegnern messen. Aber das ist für Elias Epp kein Hindernis, um seine Widersacher aufs Kreuz zu legen.

Die Urner Nationalturner zeigten sich erfolgreich in Reichenbach. Bild: PD

Dies war auch im Schlussgang in der Kategorie L2 der Fall. Epp musste den um einiges mächtigeren Thurgauer Andrin Habegger bezwingen, um als Sieger ausgerufen zu werden. Dies machte Epp mit einem sehenswerten «Brienzer» auch souverän. Auch Robin Arnold konnte seinen Wettkampf in der Kategorie (L2) zweiggeschmückt beenden.

Auch die Jüngsten holen sich Zweige



Die jüngeren Turner der Nationalturnerriege TV Bürglen zeigten wiederum gute Leistungen, Elias Herger und Markus Ziegler konnten in ihrer Kategorie (L1) die Auszeichnung gewinnen. Die Jugendklasse 2 (J2) wurde auch durch die Nationalturner aus dem Urnerland geprägt, Valentin Arnold und Simon Wyrsch konnten die Auszeichnung gewinnen, noch besser lief es Severin Epp. Dieser zeigte einen super Wettkampf, den er auf Rang 2 abschliessen konnte. Auch in den beiden jüngsten Kategorien wussten die Urner Nationalturner zu überzeugen. Lukas Ziegler, David Arnold und Noe Huwyler konnten den begehrten Zweig bei der Jugend (J1) gewinnen. Picolo heisst die Kategorie der Jüngsten, auch da durften die beiden Urner Nationalturner Linus Gnos und Noe Huwyler den Heimweg zweiggeschmückt antreten.