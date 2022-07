Nationalturnen Kilian Arnold und Andi Imhof vom TV Bürglen holen Kränze an Berner Turnier Die Urner Nationalturner kommen unter die ersten acht in der Elite-Kategorie und gewinnen einen Kranz – Imhof gar trotz einer Verletzung.

Kilian Arnold (links) und Andi Imhof freuen sich über ihre Kränze aus Bern. Bild: PD

Am Berner Kantonalen Nationalturnen vom 23. Juli hat Kilian Arnold in der höchsten Kategorie den achten Platz belegt, wie aus einer Mitteilung des Turnvereins Bürglen (TV) hervorgeht. Die Wettkämpfe des diesjährigen Berner Kantonalen Nationalturnens fanden in Vinelz direkt am Bielersee statt. Trotz der Ferienzeit machten sich 13 Urner Nationalturner vom Turnverein Bürglen auf den Weg ins Berner Seeland. Sie nahmen in verschiedenen Altersklassen teil. In der Kategorie A, der höchsten Leistungsklasse, starteten sechs Urner. Durch einige Überraschungen und Führungswechsel an der Spitze sei es ein spannender Wettkampf gewesen, teilt der Turnverein Bürglen mit.

Der Urner konnte gut mithalten und holte sich dank dreier Siege in den Zweikämpfen seinen ersten Nationalturnerkranz. Sein Teamkollege Andi Imhof sicherte sich mit dem fünften Rang in der gleichen Kategorie ebenfalls einen Kranz. Einen Trainingsrückstand aufgrund einer Fussverletzung konnte der Routinier nicht ganz wettmachen. Dennoch sei er mit seiner Leistung zufrieden.

Darum geht es beim Nationalturnen Nationalturnen ist eine traditionelle Sportart, welche nur in der Schweiz ausgeführt wird. Der Mehrkampf besteht zum einen aus Turnen und zum anderen aus einem Zweikampf mit Ringen und Schwingen. Im Turnteil werden die Disziplinen Steinheben, Schnelllauf, Hochweitsprung, Weitsprung, Freiübung und Steinstossen ausgeführt. Je nach Alter werden fünf bis zehn Disziplinen geturnt. (nae)

Roman Roner verfehlt Spitzenplatz

In der Kategorie Leistungsklasse 1 (Jahrgänge 2007–2008) holte sich Roman Roner mit dem siebten Rang einen Zweig. Wegen drei Niederlagen beim Ringen/Schwingen verpasste der Bürgler einen Spitzenplatz. Ohne einen Zweiggewinn beendete der Haldiberger Fabio Arnold den Turnevent. Er musste sich wegen starker Gegner im Schwingen mit Rang sechs zufriedengeben.

Die Kategorie Jugend 2 (Jahrgänge 2009–2010) sei hart umkämpft gewesen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der aus Attinghausen stammende Noe Huwyler mischte ganz vorne mit. Eine Niederlage im letzten Gang Ringen brachte ihm um eine Topplatzierung. Der achte Rang sei dennoch ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Die Turner haben sich mit einem Sprung ins kühle Nass belohnt. Bild: PD

Leistungen haben knapp nicht gereicht

In der Kategorie Jugend 1 (Jahrgänge 2011–2012) für die zweitjüngsten Teilnehmer durfte sich Liam Huwyler über den angestrebten Zweig freuen, den er dank des neunten Rangs erhielt. Die weiteren Urner konnten allesamt gut mithalten, «aber das Quäntchen Glück fehlte ihnen im entscheidenden Moment.»

Die Betreuer Mario Brand und Kusi Imhof zeigten sich mit den Leistungen des Nachwuchses zufrieden. Nach getaner Arbeit durften sich die Turner im Bielersee abkühlen. Die nächste Station des Turnvereins Bürglen steht schon fest. Im Tessin werden die Nationalturner ein Trainingslager absolvieren, um für die nächsten Wettkämpfe fit zu sein. (nae)