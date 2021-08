Nationalturnen Urner Schlussgang im Thurgau: Andi Imhof und Matthias Herger holen Doppelsieg Andi Imhof gelang den achten Turnfestsieg am Thurgauer Nationalturntag. Die 22 angetretenen Urner erkämpften insgesamt zwei Kränze und 14 Eichenzweige.

Bei sommerlichem, warmem Wetter fanden die Nationalturner auf den Sportanlagen in Märstetten ideale Voraussetzungen vor. Der Kantonale Nationalturntag wurde von der initiativen Nationalturnerriege Märstetten mit viel Herzblut organisiert. So zeigten sich die Urner in einer guten Form und schlussendlich mit grosser Zuversicht auf den am 11. September stattfindenden Zentralschweizer Nationalturntag in Bürglen.

Die erfolgreiche Urner Delegation der Nationalturner. Bild: PD

Die beiden letztjährigen Urner Dominatoren an den Nationalturntagen Andi Imhof, Attinghausen, und Matthias Herger, Bürglen, zeigten bereits in den Vornoten ihre Ambitionen auf den Festsieg auch in diesem Jahr. Nach den ersten sechs Disziplinen hatte die Führung Matthias Herger inne, knapp vor Lukas Roth und Andi Imhof. Die beiden Urner Zweikampfspezialisten beherrschten das übrige Teilnehmerfeld in den folgenden Begegnungen und setzten sich an der Spitze durch.

Mit dem «Wyberhaken» zum Sieg

Im rein urnerischen Schlussgang gewann Andi Imhof nach rund fünf Minuten mittels «Wyberhaken». Am Schluss belegten die beiden Rang 1 und 2. Mit Kilian Arnold und Remo Roner starteten zwei junge Turner in der obersten Kategorie, verpassten jedoch den Kranz. In der Kategorie der Leistungsklasse 2 stand Robin Arnold, Spiringen, im Einsatz. Er qualifizierte sich für den Schlussgang. Trotz des Sieges konnte Arnold den klar in Führung liegende Ostschweizer Gino Wespe nicht mehr abfangen und belegte den zweiten Schlussrang. Gisler Fabio, Haldi (Rang 4), und Elias Herger, Bürglen (Rang 7), holten sich in der Kategorie der Leistungsklasse 1 die Auszeichnung nach einem beherzten Wettkampf.

In der Kategorie der ältesten Jungturner J2 gewannen die Urner fünf Auszeichnungen. Keiner der Athleten dieser Kategorie konnte im anspruchsvollen Vornotenprogramm die maximale Punktzahl erreichen, als Einziger konnte Valentin Arnold, Flüelen, in der Freiübung eine 10,0 schreiben lassen. Mit zwei Siegen im abschliessenden Ringen holte Jann Zurfluh, Altdorf, wichtige Punkte. Mit dem 7. Schlussrang erreichte Zurfluh das beste Resultat, gefolgt von Severin Epp, Attinghausen (8.), Valentin Arnold, Flüelen (10.), Benjamin Herger, Bürglen (11.), und Sven Schuler, Bürglen (20.).

Erstmals ein Mädchen am Start für die Nationalturnriege Bürglen

Nelia Baumeler klassierte sich im 6. Schlussrang. Bild: PD

Nach einem starken Vornotenprogramm mit 19,8 Punkten musste sich Noe Huwyler, Attinghausen, gegen den späteren Sieger Lukas Thomi geschlagen geben, dank dem abschliessenden Sieg reichte es zum 5. Schlussrang. David Arnold, Flüelen (12.), und Lukas Gisler, Bürglen (14.), holten sich die Auszeichnung. Nach dem Vornotenmaximum von 30 Punkten führte Liam Huwyler, Attinghausen, die Zwischenrangliste an. Nach einer Niederlage und einem Sieg klassierte er sich auf dem 4. Schlussrang. Mit Nelia Baumeler, Bürglen, startete erstmals ein Mädchen für die Nationalturnerriege Bürglen. Nach einem beherzten Vornotenprogramm und überraschend zwei Siegen im Ringen klassierte sie sich im 6. Schlussrang. Im 13. Rang klassiert wurde Linus Gnos, Attinghausen, ebenfalls mit einem Zweig. (pd/RIN)